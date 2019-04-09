Театральный хит сезона «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» будет представлен зрителям Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга

Так, уже этой осенью гомерически смешная, жизнерадостная «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» будет показана в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани! Зрители увидят оригинальную бродвейскую постановку в исполнении звездного состава московских артистов.

«…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» – театральный хит сезона, спектакль-катастрофа в исполнении актеров ведущих драматических театров Москвы, среди которых МХТ им. Чехова, Театр им. Вахтангова, Ленком, Сатирикон, Театр им. Пушкина, Театр Наций и другие. Премьера российской постановки состоялась в октябре 2018 года в московском Театре МДМ, с того времени зрительский интерес и обсуждения пьесы не утихают – за полгода ее посмотрело свыше 200 000 зрителей столицы. Спектакль был поставлен в более, чем 20 странах 5 континентов и получил самые престижные театральные награды – Премию Лоуренса Оливье в Великобритании, Премию «Мольер» во Франции и «Тони» в США.

Юмористический катарсис.

Московский Комсомолец

Глава компании «Бродвей Москва», театральный продюсер Дмитрий Богачев (мюзиклы «Призрак Оперы», MAMMA MIA!, «Красавица и Чудовище», CHICAGO, ZORRO, CATS, «Бал вампиров», «Привидение» и другие) прокомментировал: «Несправедливо, что огромное количество потрясающих постановок не доезжает до регионов. Поэтому мы безмерно счастливы, что при помощи нашего партнера Тинькофф Банка, нам удастся поставить один из самых успешных бродвейских спектаклей “…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК” на театральных сценах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани. Выбор на этот спектакль пал не случайно: “…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК” – это едва ли не самая смешная комедия в истории мирового театра, высоко оцененная как зрителями, так и критиками».

В «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» нет никаких правил – артисты разгуливают по залу перед третьим звонком, ищут потерянного бульдога и просят зрителей помочь наладить декорации. Они разговаривают с залом во время действия, читают сценарий с листа и проделывают акробатические трюки, а в конце устраивают самый настоящий женский бой... Миллионы зрителей по всему миру проверили свои нервы, чувство юмора и приняли участие в этом идеально организованном бардаке.

Спектакль превращается в до слез смешную катастрофу!

Коммерсант

В основе спектакля — захватывающий импровизационный театр, основанный на отточенных приемах классиков комедии — Чарли Чаплина, Бастера Китона, английских комиков «Монти Пайтон». Авторы пьесы наследуют традиции французской школы клоунады Жака Лекока, учениками и последователями которой считаются многие известные комики, среди которых Пьер Ришар, Саша Барон Коэн, Слава Полунин и «Лицедеи». Российская постановка «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» идентична нью-йоркской и лондонской, к премьере спектакль готовил британский режиссер Шон Тёрнер.

Вам будет весело, как никогда!

Forbes

По сюжету, актеры-любители ставят пьесу в духе детективов Агаты Кристи, но все, что в спектакле может пойти не так, идет не так! В главных ролях Анастасия Стоцкая, Сергей Епишев, Алексей Секирин, Александр Матросов, Александр Горелов, Илья Денискин, Анна Глаубэ и другие артисты ведущих драматических театров Москвы.

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Дополнительная информация: Анна Сторожук (+7-985-241-35-38, A.Storozhuk@moscow-broadway.com), Ольга Бабаева (+7-916-392-37-05, o.babaeva@fancy-show.com).