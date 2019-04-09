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В «Газпроме» сделали важное заявление по «Северному потоку-2»

Москва, 09.04.2019

В «Газпроме» рассказали о ходе строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании, которое было сделано по итогам рабочей встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера с чрезвычайным и полномочным послом Франции в РФ Сильви Берманн.  

«Отдельное внимание на встрече было уделено ходу реализации проекта «Северный поток-2», – говорится в сообщении пресс-службы. – Отмечено, что к этому моменту по дну Балтийского моря уже уложено 978 км труб, что составляет 40% от общей протяженности газопровода».

Кроме того, стороны в ходе встречи обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере. В частности, шла речь о поставках российского «голубого топлива».

«Было отмечено, что Франция является одним из ключевых рынков «Газпрома» в Старом Свете. Только за последние 5 лет объём экспорта в эту страну вырос почти на 60%, достигнув 12,9 млрд кубометров», – подчёркивается в заявлении пресс-службы компании.

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