В «Роскосмосе» и «Ростехе» украдена крупная сумма денег

Более 1,6 миллиарда рублей похитили на организациях, подведомственных «Роскосмосу» и «Ростеху», передает РИА Новости, ссылаясь на доклад генпрокурора Юрия Чайки. Документ направлен в Совет Федерации и имеется в распоряжении агентства.

СМИ уточняет, что украденная сумма была предназначена для модернизации производственной базы, а также на создание новейших перспективных разработок вооружения. По результатам проверок возбуждено уголовное дело.

В прошлом году в «Роскосмосе» уже проводились масштабные проверки, которые проводились правоохранителями совместно с представителями генпрокуратуры. Было проверено почти 19 тысяч исполнителей оборонного заказа. Также прошли масштабные проверки в МЧС, Роспатент, Федеральном медико-биологическом агентстве, ФСИН. Прокуратура работала на предприятиях «Роскосмос», «Росатом», Концерн «Алмаз-Антей», ОАК, «Уралвагонзавод».

Уточняется, что проверки показали, что на предприятиях имели место случаи нецелевого расходования государственных средств, которые предназначались для выполнения оборонного заказа. Следователи прокуратуры зафиксировали факты завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения, а также другие нарушения.