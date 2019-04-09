Ветеранам Великой Отечественной войны повысят пенсии

Депутаты нижней палаты российского парламента на своём пленарном заседании проголосовали в первом чтении за законопроект, представленный Кабмином РФ, который изменяет систему расчёта доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны. Согласно предварительным расчётам, предполагается выделить на эти цели 0,95 млрд руб. в 2019 году и до 1,42 млрд руб. в последующие годы, передаёт РИА Новости.

По словам заместителя главы Минобороны РФ Татьяны Шевцовой, этот документ позволит увеличить пенсии российским ветеранам-участникам войны в среднем на 9,5 тыс. руб. в месяц.

Напомним, согласно действующему сейчас в стране законодательству, участникам Великой Отечественной войны установлены соответствующие меры социальной поддержки, в том числе льготы по пенсионному обеспечению в виде различных надбавок, в том числе за выслугу лет.