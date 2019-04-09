Россияне смогут обойтись без карт при получении зарплаты

Банк России изучает возможность начисления зарплат физлицам через собственную систему быстрых платежей. В результате, пишет агентство «Прайм», россияне смогут не заводить банковские карты для получения зарплаты.

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова ранее сообщила, что регулятор прорабатывает возможность начисления зарплат физлицам через систему быстрых платежей (СБП). Система, позволяющая россиянам переводить деньги по номеру телефона, была запущена в феврале этого года, на сегодня в ней 12 участников: это ВТБ, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Ак Барс", Райффайзенбанк, платежный сервис Qiwi, Совкомбанк и РНКО "Платежный центр" — оператор платежной системы "Золотая Корона". Сбербанк в ней пока не участвует, однако ЦБ рассчитывает на подключение всех системно значимых банков до конца 2019 года.

Перевод зарплаты по номеру телефона избавит граждан от необходимости заводить зарплатные карты, потому что номер телефона привязан к номеру счета, то есть зарплату можно будет получить напрямую на счет, вообще не имея зарплатной карты. Впрочем, такой способ получения денег может быть удобен не для всех. Сложности могут испытать те россияне, которые привяжут зарплаты к служебной sim-карте или захотят сменить номер телефона.

О потерях для банков от такого развития событий говорить не приходится, говорит заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. Cкорее для небольших банков такое предложение окажется даже более выгодным, чем перевод на карту другого банка напрямую, так как комиссионный сбор окажется менее значительным, объясняет банкир. Потерять прибыль из-за снижения объема оказания услуг могут разве что крупные банковские игроки, однако пока что участие всех крупных банков в проекте остаётся неизвестным.

Доработка данной инициативы может заключаться в усилении мер безопасности - пока что мнения по поводу того, насколько безопасным окажется метод перевода по номеру телефона, расходятся, отмечает Андрей Люшин. Однако в целом использование одного номера телефона для осуществления операции вызывает некоторые опасения. Люди, которые потенциально будут пользоваться такой услугой, наверняка захотят увидеть модификацию и усиление мер безопасности. В остальном метод оплаты кажется довольно подходящим для тех, кому перевод от банка к банку (комиссия, уменьшающая зарплатный перевод) не представляется оптимальным.

СБП достаточно удобная штука, однако совершенно не понятно как она поможет искоренению «зарплатного рабства», говорит, в свою очередь, Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями. Законопроект, который позволил работникам самостоятельно выбирать финансовую организацию, был принят еще в 2014 году, но, согласно исследованию Superjob, этим правом воспользовались не более 15% занятых, что четко сигнализирует об отсутствии массового спроса на эту услугу.

Как бы то ни было, сейчас каждый человек имеет свое законное право указать абсолютно любой банк для начисления зарплаты и иметь под рукой всего одну карту на все случаи жизни, при этом конкретный способ перевода особого значения для работника не имеет. Таким образом, уверен эксперт, преимущества вроде доступных мгновенных переводов 24/7 останутся незамеченными: крайне сомнительно, что бухгалтера будут проводить операции в нерабочее время. И вряд ли переводы по телефону помогут решить проблему с «зарплатным рабством».

Тем не менее, можно отметить большое число потенциальных недостатков в этой системе, указывает Геннадий Николаев. Самый главный - банку необходимо иметь достаточное количество ликвидных средств для гарантированного осуществления обязательств. Условно, если суммы переводов будут скромными как сейчас, то финансовые организации особых сложностей не испытают, но как только суммы переводов возрастут - увеличатся и требования по части ликвидности, в том числе в нерабочее время и накануне выходных, когда восполнить денежные запасы попросту нет возможности.

Проблемы в одном банке с легкостью могут заблокировать работу всей системы. Кроме того, непонятно зачем к этой системе присоединяться Сбербанку, который контролирует порядка 60% всех переводов: очевидно, что он лишится своего основного преимущества если предоставит всем желающим конкурентам доступ к его широкой инфраструктуре.

Разумеется, признает Геннадий Николаев, что присутствуют и повышенные риски возникновения технических сбоев: например, 7 апреля СБП были недоступны почти целый день из-за сбоя в системе Глонасс. Нововведение завязано на корректной работе других новинок, которые еще не были “обкатаны” в полной мере, из-за чего на устранение неполадок тратится гораздо больше времени, чем могло бы.

Международный опыт по этому направлению достаточно скромный, да и внедрение P2P там происходит не централизованно, а по инициативе самих банков и для облегчения транснациональных переводов. В качестве примера можно назвать, европейский EBA Clearing House объединил более 1000 платежных сервисов или GIMAC, который пытается упростить переводы между африканскими странами.