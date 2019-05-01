«Квадра» увеличила выручку за 2018 год по МСФО

ПАО «Квадра» опубликовало финансовые результаты за 2018 год (по состоянию на 31 декабря) в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Выручка компании от продаж в 2018 году составила 51,1 млрд рублей, против 50,2 млрд рублей 2017 года. Основными факторами, повлиявшими на результат работы, стали увеличение объемов реализации тепловой энергии в регионах и повышение операционной эффективности деятельности компании.

В результате переоценки основных средств компанией получен убыток в размере 2,5 млрд рублей, при этом чистая прибыль ПАО «Квадра» без учёта переоценки основных средств составила 1,15 млрд рублей. Общий прирост капитала за 2018 год составил 5,4 млрд рублей.