Битва уголовных дел

Еще не состоялась инаугурация Зеленского, а во властных структурах страны уже начались кадровые перемены. Не дожидаясь решений из Киева, засобирались в отставку региональные руководители. Заявления об уходе написали те из них, кто слишком рьяно поддержал Порошенко в ходе избирательной кампании или стал героем громких коррупционных историй, а следовательно подходящей жертвой чистки власти, обещанной новым президентом страны. Ушел глава Закарпатья Геннадий Москаль, который называл массовую поддержку Зеленского «психозом» и обещал сжечь вещи зелёного цвета в своем гардеробе. Объявил об отставке и самый колоритный из украинских региональных лидеров – губернатор Николаевской области Алексей Савченко. Исполнитель шансона, борец микс-файта и фигурант громкого уголовного дела о доведении до самоубийства главы Николаевского аэропорта, он и в ходе избирательной кампании показал себя большим оригиналом: прямо в день второго тура президентских выборов через свой твиттер стал агитировать избирателей за Порошенко.

А вот члены команды проигравшего президента в Киеве, не в пример регионам, не хотят сдаваться просто так. За последние несколько дней произошло то, что можно было бы назвать обменом ударами между командами Порошенко и Зеленского.

Советник избранного президента, бывший министр финансов Александр Данилюк поделился планами своего шефа добиться отставки генпрокурора Юрия Луценко. Это было вполне ожидаемо: генеральный прокурор без юридического образования стал уже человеком-символом периода правления Порошенко. Убрать его — было бы логичным кадровым решением для Зеленского. Однако Луценко объявил, что добровольно свои обязанности не сложит и уйдет только если такое решение примет Верховная рада, где большинство, напомним, всё еще у сторонников Порошенко. Попутно он напомнил, что уголовное дело за финансовые нарушения против Данилюка, ранее возбужденное генпрокуратурой, не закрыто и расследуется.

Команда Зеленского, через Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) попыталась показать, кто в доме хозяин. Было возбуждено уголовное дело против еще одного соратника Порошенко, спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту, предположительно, имевшей место растраты государственных средств. Но не прошло и дня – как главе НАБУ Артёму Сытнику пришла «ответка». Генпрокуратура вызвала его на допрос по делу о превышении должностных полномочий. Сытник, мол, был тем самым украинским чиновником, кто во время президентских выборов в США в 2016 году, передал Хилари Клинтон «черную бухгалтерию» Партии регионов. А в ней, как известно, содержался компромат на Пола Манафорта: он тогда возглавлял избирательный штаб Дональда Трампа, а ныне отбывает срок за махинации, как раз связанные с работой этого политтехнолога на Украине. Получился еще и жест в сторону действующего американского президента, который тот, правда, вряд ли оценит. По мнению экспертов, в американском Белом доме давно и прочно утвердились во мнении, что компроматом Клинтон снабжал отнюдь не Сытник, а сам Порошенко.

В любом случае, обмен ударами между Порошенко и Зеленским получился пока равноценным. Скорее, это даже ничья в пользу Порошенко. Против избранного президента сыграл тот, кто, как считается, его поддерживает – олигарх Игорь Коломойский, ныне находящийся в недобровольном изгнании в Израиле. Он дал большое интервью Bihus.info, где мягко дал понять, что Зеленский не является самостоятельной фигурой, которую нужно благодарить за свержение Порошенко. Самого себя кукловодом избранного президента Коломойский прямо не назвал, но сделал это косвенно, указав союзника среди действующих силовиков — главу МВД Арсена Авакова. «Он должен остаться в правительстве. Что бы в стране не происходило, он является фундаментом. Я считаю, что он — фактор стабильности в стране», — просто сказал бизнесмен. Показательно, что интервью, первая часть которого вышла 2 мая, так и не было прокомментировано Зеленским. Украинский лидер предпочитает хранить молчание, что показательнее любого отклика.

Если украинские избиратели будут задаваться вопросом, кого же они все-таки избрали президентом, Зеленского или Коломойского, это вполне устроит Порошенко, который вовсю готовится к реваншу на предстоящих парламентских выборах. Процентов десять голосов, удачно проведённые переговоры с союзниками из очередной реинкарнации Партии регионов – и, глядишь, Петр Алексеевич вернется во власть в том или ином качестве, особенно если удастся сделать Украину парламентской республикой.

Не в претензии будет и Юлия Тимошенко Она так же нацелилась на большинство мест в Верховной раде и не прочь отщипнуть кусочек электората Зеленского. Да и Коломойский, показывая, что пришло его время, когда он может не бояться, а публично пинать избранного президента, тоже остаётся не в накладе. Правда, проиграет Украина и украинский избиратель, который, как оказалось, в очередной раз вместо светлого демократического будущего избрал тёмное олигархическое прошлое. Однако такой проигрыш участников бесконечной украинской «игры престолов» никогда особенно не волновал.