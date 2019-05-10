Критерии и особенности выбора бильярдных столов

Коммерческие столы https://www.billiard1.ru/catalog/bilyardnye_stoly/ прекрасно подходят для установки в игровых залах и барах. Их делают из недорогих, но высокопрочных материалов, а борта покрывают износоустойчивой пластмассой, что обеспечивает продолжительный срок эксплуатации. Чаще всего в барах размещаются столы для американского пула, так как они занимают немного места. Нередко в барах встречаются столы с жетонным механизмом, требующие минимального контроля и ухода, а также компактные пульные бильярдные столы с несложной системой подсчета времени игры.

При организации бильярдного клуба следует принимать во внимание ряд факторов, что позволяет не допустить ошибок и предотвратить денежные потери. Сперва надо определить тип и количество потенциальных посетителей. На основании этого можно подсчитать бюджет, число бильярдных столов и их виды. Такие столы должны иметь каменную основу и соответствовать нормам, установленным федерацией бильярдного спорта. Самую высокую популярность завоевали двенадцатифутовые русские столы и восьми-девятифутовые пульные столы.

Надежность и ровность стола определяется прочностью и жесткостью рамы. По этой причине раму и ножки для турнирных столов делают исключительно из твердых пород дерева или из более дешевых влагоустойчивых материалов. Некоторые изделия оснащаются несущей конструкцией из металла, что обеспечивает очевидные преимущества. Все ноги должна быть оснащены регулятором, позволяющим выровнять положение стола по отношению к полу. Игровое поле изготавливается из самых разных материалов – как натуральных, так и искусственных: