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Поплавковые датчики: особенности и виды

Москва, 10.05.2019
Для определения объема содержащейся в емкости воды используются специальные устройства – малоразмерные датчики уровня. Эти приборы повсеместно применяются в оборудовании бытового и промышленного назначения, а также для автоматизации систем водоснабжения.
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Существуют разновидности датчиков, позволяющие отслеживать уровень не только жидких, но и сыпучих материалов.

В качестве материалов для изготовления поплавковых детекторов используются нержавеющая сталь и пластмасса. Их главная особенность заключается в компактности. Множество модификаций может использоваться в агрессивной жидкости. Устройства поплавкового вида используются в приямках, пожарных емкостях, водоемах.

Высокая популярность поплавкового водяного уровнемера обусловлена предельной простотой его конструкции и особой прочностью. Все поплавковые детекторы подразделяются на две разновидности: механические и герконовые. В последней разновидности используются выключатели с магнитными контактами.

Функция обычного механического поплавкового детектора состоит в установлении максимального уровня жидкости. Уровнемер вводится в нужном месте емкости, и после достижения водой поплавка он всплывает и размыкает контакты через специальный шток. По этой причине такие приборы называют поплавковыми выключателями.

Хотя эта разновидность механических уровнемеров обладает достаточной прочностью, ее работоспособность имеет конструктивные ограничения – устройство срабатывает только при достижении содержащейся в емкости жидкостью предельного значения уровня.

Еще одна разновидность поплавковых герконовых датчиков – кабельные. В такой конструкции применяется поплавок особой формы, меняющий угол наклона в соответствии с водным уровнем. Внутри данного элемента размещен коммутатор, приходящий в действие при изменении угла. Широкое распространение получили выключатели с шариком из стали, который размыкает контакты.

В особую группу выделяют кабельные датчики с ртутным выключателем, обеспечивающим высокую степень безопасности. Чтобы увеличить точность контроля, в ряде случаев используют несколько поплавковых уровнемеров с разной длиной кабеля.

На промышленных предприятиях поплавковые детекторы используют для контроля уровня разнообразных охлаждающих жидкостей, ГСМ. В быту они чаще всего применяются для измерения уровня воды в скважинах и колодцах, а также для канализационной системы.

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