Преимущества и особенности металлосайдинга под брус

Применение этого материала во внешней обшивке обеспечивает возможность придания зданию неповторимого колорита. Основное конструктивное отличие такого бруса состоит в его форме, которая имитирует стену сруба из бревен. Во всех других отношениях структура этого вида металлосайдинга не отличается от структуры большей части вариаций, предлагаемых изготовителями данной продукции:
- Основой металлического сайдинга под брус служит полоса толщиной 0,4-0,7 миллиметра, которой путем штамповки придана округлая форма.
- После покрытия цинком штампованная основа подвергается пассивированию, обеспечивающему защиту от коррозионных процессов, и грунтованию, которое улучшает качество сцепления с полимерным покрытием.
- В качестве полимера для создания защитного слоя возможно использование полиэстера, пластизола, пурала, полиуретана и др. Помимо обеспечения защиты от действия внешних факторов, полимерное покрытие повышает эстетические свойства материала. Как правило, евробрус производится в расцветке природной древесины.
- Для повышения качества металлосайдинга он покрывается защитным лаком.
Cайдинг евробрус, имитирующий древесину или стену из бревен, может применяться в качестве альтернативы отделке фасада дома с применением блок-хауса или вагонки. Он имеет целый ряд достоинств, в том числе:
- Высокая стойкость к температурным перепадам. Это выражается в слабой подверженности деформациям под действием скачков температуры, благодаря чему обеспечивается повышенная прочность всей обшивки фасада.
- Продолжительность эффективной эксплуатации металлосайдинговых панелей достигает пяти десятилетий. При этом они сохраняют первоначальный внешний вид, создавая впечатление, что стена обшита горбылем или сложена из бревен.
- Пожарная безопасность – по данному параметру металлический сайдинг превосходит даже вагонку, пропитанную антипиреновыми составами.
- Коррозиеустойчивость.
- Обтекаемая форма металлосайдинга, имитирующего брус или бревно, обеспечивает его самоочищение – поскольку атмосферные осадки не задерживаются на поверхности данного материала, их действие на защитный слой является незначительным.
- Технологичность. Оптимальная система креплений обеспечивает возможность довольно простого монтажа этого материала. А небольшой вес панелей позволяет выполнять монтажные работы в одиночку.