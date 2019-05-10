Преимущества и особенности металлосайдинга под брус

Применение этого материала во внешней обшивке обеспечивает возможность придания зданию неповторимого колорита. Основное конструктивное отличие такого бруса состоит в его форме, которая имитирует стену сруба из бревен. Во всех других отношениях структура этого вида металлосайдинга не отличается от структуры большей части вариаций, предлагаемых изготовителями данной продукции:

Основой металлического сайдинга под брус служит полоса толщиной 0,4-0,7 миллиметра, которой путем штамповки придана округлая форма.

После покрытия цинком штампованная основа подвергается пассивированию, обеспечивающему защиту от коррозионных процессов, и грунтованию, которое улучшает качество сцепления с полимерным покрытием.

В качестве полимера для создания защитного слоя возможно использование полиэстера, пластизола, пурала, полиуретана и др. Помимо обеспечения защиты от действия внешних факторов, полимерное покрытие повышает эстетические свойства материала. Как правило, евробрус производится в расцветке природной древесины.

Для повышения качества металлосайдинга он покрывается защитным лаком.

Cайдинг евробрус, имитирующий древесину или стену из бревен, может применяться в качестве альтернативы отделке фасада дома с применением блок-хауса или вагонки. Он имеет целый ряд достоинств, в том числе: