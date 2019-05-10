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Виды профнастила и особенности материала

Москва, 10.05.2019
Количество разновидностей профнастила весьма велико. Их технические параметры зависят от многих факторов.
#PressRelease

Чаще всего этот материал классифицируют по следующим критериям:

  • Ширина и высота профиля. Это самый важный технический параметр профнастила, определяющий его способность выдерживать различные нагрузки. Именно благодаря ребрам жесткости этот материал может переносить воздействие сильных ветров, а при его использовании для обустройства кровли – вес снега зимой. Чаще всего ширина волны гофрированного листа является постоянной величиной и определяется его маркой, а ее высота может составлять от нескольких миллиметров до десяти сантиметров и больше.
  • Толщина стального листа. Это также весьма важный параметр, от которого зависят все технические свойства профнастила. Чаще всего этот материал изготавливается из тонких стальных листов толщиной 0,4-0,8 миллиметра.
  • Характер защитно-декоративного покрытия. В данном отношении выделяют два вида профнастила. Один сделан из стали, покрытой слоем цинка, и не имеет какой-либо иной защиты, другой окрашен защитной полимерной краской различных цветов.

В число самых популярных марок профнастила https://tulpar-trade.ru/catalog/profnastil/ входят следующие:

  • С8. Этот материал рассчитан на использование исключительно в декоративных целях. Хотя его можно применять и для обустройства кровли, в этом случае необходимо сделать сплошную обрешетку.
  • С10. Этот материал обладает достаточной прочностью за счет большой высоты волны и может использоваться для возведения заборов высотой не больше двух с половиной метров. При его использовании для обустройства кровли обрешетку под него необходимо устанавливать с шагом до трехсот миллиметров.
  • С18. Хотя этот материал является стеновым, он успешно используется для обустройства кровель, так как обладает достаточной жесткостью благодаря восемнадцатимиллиметровой высоте волны. Шаг обрешетки под данный вил профнастила должен составлять не более четырехсот миллиметров.
  • С21. Этот вид стенового профнастила является самым распространенным, что обусловлено его жесткостью, которая обеспечивается за счет высоты волны в двадцать один миллиметр. В зависимости от уклона кровли, ему требуется обрешетка с шагом от трехсот до шестисот пятидесяти миллиметров.
  • С44. Это чрезвычайно прочный материал, под который при его применении для обустройства кровли делают обрешетку с шагом от пятисот до тысячи миллиметров. В качестве стенового материала и для возведения заборов его применяют редко из-за большой стоимости и значительной высоты волны.
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