ФАС указывает на доминирование государства в экономике

Теперь официально: государство слишком часто участвует в российской экономике не в качестве разработчика правил и гаранта их исполнения, но в качестве игрока, способного оказывать существенное искажающее воздействие на конкуренцию. Такой вывод содержится в докладе о состоянии конкуренции за 2018 год, проект которого на днях опубликовала Федеральная антимонопольная служба.

Доля государства в экономике в 2018 году оказалась на высочайшем за последние 20 лет уровне — 60-70% (против 25% в 1998 году). Аналитики ФАС опираются на данные ИЭП им. Гайдара. В четырех важнейших секторах экономики (энергетика, транспорт, добыча полезных ископаемых и финансы) доля выручки госкомпаний в общей выручке 100 крупнейших компаний по каждому сектору близка или превышает 50%. Госкорпорации имеют до тысячи дочерних и зависимых обществ, а совокупная доля госкорпораций в экономике страны 7-10% ВВП.

Высочайшая доля государства в экономике тормозит ее — создавая барьеры для развития малого и среднего предпринимательства, снижая общую производительность и инновационную активность, перечисляет ФАС. То есть, ответ на вопрос, почему, несмотря на все меры поддержки, у нас не растет число малых и инновационных предприятий, не повышается производительность, все это время был на поверхности: потому что государство самим своим избыточным присутствием в экономике давит всю предпринимательскую инициативу. Можно сколько угодно расписывать нацпроекты и выделять средства на поддержку инноваций, но если государство главенствует на всех рынках, никаких подвижек не будет.

При этом становится все очевиднее: государственная экономика обходится все дороже. Простейший пример: банковский сектор. Доля государственных банков в активах отечественного банковского сектора возросла с 59,2% в начале 2017 года до 66,2% после перехода в 2018 году «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка под контроль Фонда консолидации банковского сектора, отмечается в докладе ФАС. При этом на конкуренцию давит не только сам вес госбанков, но и сохраняющиеся административные барьеры — доступ к оказанию отдельных видов банковских услуг и участию в программах льготного финансирования получают лишь избранные. Деньги распределяются между игроками крайне неравномерно — а, следовательно, многие компании испытывают незаслуженный финансовый голод. Заемные средства используются все меньше: в 2018 году доля инвестиций, осуществляемых за счет собственных средств организаций, достигла максимального за период 20-летних наблюдений уровня — 54,3% общего объема инвестиций в основной капитал (данные ИЭП им. Гайдара). Государство (если говорить о бюджете) тоже инвестирует в основной капитал все меньше.

Сложившаяся ситуация также дает крупным банкам с госучастием возможность существенно снижать процентные ставки по вкладам при сохранении относительно высоких ставок по кредитам, отмечают в ФАС. Кроме того, есть случаи, когда госбанки в своей рекламе «акцентируют внимание не на условиях предлагаемых ими услуг, включая стоимость, а именно на наличие в их уставном капитале государственного участия, тем самым создавая ложное впечатление об их исключительной надежности по сравнению с другими банками».

И такая кривая банковская система, не выполняющая главную свою функцию — перераспределения капитала, еще и постоянно требует денежной подпитки государственными же деньгами: в начале мая финансовые результаты своей работы за 2018 год опубликовал Банк России. Он получил убыток почти в 435 млрд рублей. Одна из причин — поддержка санируемых банков через Фонд консолидации банковского сектора: расходы на увеличение резервов по кредитам и депозитам банков-резидентов составили 320 млрд рублей (годом ранее 313 млрд рублей).