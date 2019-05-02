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Критерии и особенности выбора клининговой компании

Москва, 02.05.2019
Использование услуг по уборке помещений должно обеспечивать возможность получить должное качество за не слишком высокую плату.
#PressRelease

Чтобы избежать возникновения ненужных проблем и клининговая компания удовлетворила ваши запросы и пожелания, надо воспользоваться несколькими ключевыми критериями, перечисленными ниже.

  • Солидность. Предоставлением услуг клининга занимается достаточно большое количество фирм. Предпочтение следует отдавать тем из них, которые имеют собственный офис, сайт с привлекательным дизайном и хорошим наполнением, богатый профессиональный опыт в данном направлении деятельности.
  • Репутация. Мнения знакомых людей о работе конкретной службы заслуживают доверия, поскольку они не станут скрывать ее недостатки. При отсутствии знакомых, пользовавшихся ранее клининговыми услугами, можно ознакомиться с отзывами компетентных людей на специализированных интернет-форумах.
  • Оборудование. Надо выяснить у менеджера, какое оборудование применяется для уборки. Выполнять такую работу с применением бытовой техники недопустимо. Немаловажно и то, какими производителями выпущены чистящие и моющие средства, и являются ли они сертифицированными. Серьезные службы обычно приобретают «химию» у одних и тех же поставщиков.
  • Квалификация персонала. Надежная фирма обеспечивает обучение всех своих работников, ведь качество обслуживания клиента непосредственно зависит от объема их профессиональных знаний и умений. При выполнении работ сотрудники должны быть одеты в фирменную спецодежду.
  • Перечень оказываемых услуг. Спектр услуг, предоставляемый крупными клининговыми службами, включает в себя не только уборку, но и мытье фасадов с привлечением промышленных альпинистов, химчистку, очистку крыш от снега и уход за примыкающей к зданию территорией. Естественно, что намного проще и выгоднее осуществление всех запланированных работ одной службе, чем нескольким независимым друг от дружки организациям.
  • Стоимость услуг. Среди найденных предложений нужно отдать предпочтение клининговым службам, которые выполняют уборку по средней цене. Слишком высокая цена зачастую устанавливается только за известность бренда, тогда как чересчур низкая стоимость услуг говорит об их невысоком качестве. Необходимо уточнить принципы ценообразования, используемые фирмой, и поинтересоваться относительно бонусов для постоянных заказчиков.
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