Курс доллара: рубль посыпался на «тонких» торгах

Курс доллара вырос в четверг на открытии торгов сразу на 55 копеек - 64,17 рубля к 11.50 мск, курс евро укрепился на 56 копеек - 73,07 рубля. Торги сегодня проходят в ограниченном режиме, расчеты по сделкам не осуществляются. Аналитики, прогнозировали, что волатильность курса рубля в мае может быть очень высокой.

Рубль отыгрывает в четверг внешнеполитический негатив и падение нефти.

Во вторник лидер демократов в американском сенате Чак Шумер вновь призвал США ввести дополнительные санкции против России для "предотвращения вмешательства в выборный процесс".

При этом курс доллара сегодня торгуется нейтрально к основным валютам по итогам заседания ФРС, регулятор сохранил ставку на прежнем уровне.

Первые полновесные торги на валютной площадке Мосбиржи сотоятся 6 мая.