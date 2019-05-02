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Курс доллара: рубль посыпался на «тонких» торгах

Москва, 02.05.2019
  • Курс доллара: рубль посыпался на «тонких» торгах

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Курс доллара вырос в четверг на открытии торгов сразу на 55 копеек - 64,17 рубля к 11.50 мск, курс евро укрепился на 56 копеек - 73,07 рубля. Торги сегодня проходят в ограниченном режиме, расчеты по сделкам не осуществляются. Аналитики, прогнозировали, что волатильность курса рубля в мае может быть очень высокой.

Рубль отыгрывает в четверг внешнеполитический негатив и падение нефти.

Во вторник лидер демократов в американском сенате Чак Шумер вновь призвал США ввести дополнительные санкции против России для "предотвращения вмешательства в выборный процесс".

При этом курс доллара сегодня торгуется нейтрально к основным валютам по итогам заседания ФРС, регулятор сохранил ставку на прежнем уровне.

Первые полновесные торги на валютной площадке Мосбиржи сотоятся 6 мая.

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