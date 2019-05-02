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Модные тенденции и фасоны женских платьев весенне-летнего сезона

Москва, 02.05.2019
Платье – это всегда женственно и красиво, если оно подобрано правильно, а еще лучше, когда оно также соответствует модным тенденциям.
#PressRelease

Платье в Спб есть в гардеробе каждой женщины – вечернее, деловое, праздничное, и не одно. Разбираться в модных тенденциях должна каждая женщина, желающая выглядеть не только привлекательно, но и эффектно. Какие же модные тенденции ожидают нас этой весной и летом, а также будут в тренде до 2020 года?

Сегодня мода находится на таком этапе, когда модной остается и классика, и сочетание, казалось бы, не сочетаемого – разных паеток, цветов, фактур, кружев и страз. Появляется все больше оригинальных кроев, а платья шьют из полупрозрачных тканей, украшая их драпировками.

Что модно в 2019 – 2020

Как уже и говорилось выше – модными остаются платья футляр, способные скрыть любые недостатки, подчеркнуть деловой стиль. Они популярны уже несколько десятилетий и относятся к классике.

Из современных новинок – в моде полупрозрачные платья из шифона. В тренде вечерние платья с силуэтом рыбка. Не выходят из моды платья до пола, подчеркивающие изящную талию, оборки.

Интересно смотрятся платья, в которых обычная ткань сочетается с оборками, кружевом или полупрозрачными ее разновидностями – тюлем, шифоном, органзой.

Чтобы полупрозрачное платье не выглядело пошло, нужно одевать закрытое и простое белье (минимум кружев). Придаст строгости полупрозрачной одежде и черный цвет.

Деловые женщины выбирают в виде халатов с запахом и удлиненных рубашек, они модные в этом сезоне.

Декор

Каждый новый сезон отличается все больше изысканной и оригинальной отделкой, декором. Летом 2019 модными будут:

  • оборки;
  • бахрома;
  • кружева;
  • драпировки;
  • стразы;
  • перфорация;
  • перья.

Причем, платья с декором, подходят не только для торжественных мероприятий, они могут быть выполнены и в деловом стиле.

Модные цвета

Платья на это лето должно быть ярким, а цвет можно подбирать любой, под свое настроение. В моде яркие расцветки – желтые, зеленые, оранжевые, фиолетовые. Вернулись в моду платья с хищными расцветками (леопардовыми, тигровыми), но сегодня они выглядят изящно, благодаря крою и полупрозрачным тканям. Полоска, клетка и кружок тоже в тренде. Эффектно смотрятся платья в крупный и мелкий горох. В моде серебряный и золотой однотонный цвет.

Каждая женщина уникальна, по своему цветотипу, фигуре, другим особенностям. В моде такие платья, которые подчеркивают изящность, нежность, вместе с тем они эффектны и притягивают к себе внимание.  Вместе с тем, ценится удобство и простота, приятные по тактильным ощущениям ткани.   

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