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Преимущества и особенности интерактивной рекламы

Москва, 02.05.2019
Отличительная особенность интерактивной рекламы состоит в использовании специальных технологий для обеспечения ее взаимодействия с потенциальными потребителями.
#PressRelease

Она нацелена на повышение лояльности покупателей по отношению к определенному бренду и установление близкого контакта с ними путем соприкосновения с брендом. В развитых странах не только крупные компании, но и небольшие фирмы широко используют интерактивную рекламу для привлечения новых клиентов и сохранения существующих.

Эффективность этого вида рекламы объясняется тем, что она основывается на базовых установках, используемых людьми при изучении мира. С раннего возраста любой человек познает вызывающие у него интерес объекты при помощи касаний, путем взаимодействия с ними. Когда интерактивная реклама предлагает потребителям выйти на взаимодействие с товаром или торговой маркой, она не навязывает им определенные изделия, услуги, мнения, а деликатно предоставляет возможность войти с ней в контакт. Далее каждый человек самостоятельно принимает решение относительно того, стоит ли принять это приглашение или отклонить его.

Среди преимуществ данной разновидности рекламы внимания заслуживают следующие особенности:

  • Динамичность. Можно запрограммировать показываемый контент на различные реакции при определенном поведении потребителя. Интерактивная реклама способна подстраиваться под его поведение и вызывать положительные эмоции. Когда этот потребитель увидит рекламируемый бренд в следующий раз, у него возникнут позитивные ассоциации.
  • Узнаваемость. В настоящее время у любой фирмы есть возможность оставить о себе очень долгую память у потребителей. Это достигается за счет применения современных технологических достижений, включая сенсорные витрины, интерактивный стол, голографическую пирамиду, интерактивный пол и т. п. В повышении узнаваемости торговой марки участвует множество факторов, однако главным среди них является создание зрительного образа. Если он взаимодействует с потребителем, то между ними формируется двусторонняя связь, за счет чего достигается усиление восприятия потребителем информации и имиджа.

Таким образом, главная цель интерактивной рекламы заключается в повышении лояльности к торговой марке, формировании более близкого контакта с представителями целевой аудитории, а также их вовлечении в игру. За счет данных факторов достигаются рост объема продаж, оптимизация бюджета, расходуемого на привлечение новых клиентов и сохранение имеющихся.

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