Услуги кадастра и картографии: особенности и критерии выбора

При возникновении споров защита обеспечивается лишь той стороне, которая располагает техническим планом объекта недвижимого имущества либо межевым планом участка. Необходимо учитывать, что подготовка этих планов представляет собой сложный процесс и должна выполняться высококвалифицированными кадастровыми инженерами, такими как сотрудники https://www.exprof-rf.ru/.

Чтобы правильно выбрать такого специалиста, нужно проверить опубликованные о нем сведения на портале Росреестра в соответствующем разделе. Для этого достаточно знать лишь его фамилию, имя и отчество. Надо убедиться в том, что его личная карточка отвечает следующим требованиям:

В поле «Статус» проставлена галочка, обозначающая наличие у инженера действующего аттестата, который позволяет ему осуществлять кадастровые работы. Если вместо галочки проставлен красный крестик, то это говорит о том, что инженер был лишен аттестата, а потому не имеет права заниматься кадастровой деятельностью.

Инженер является членом саморегулируемой организации. Это требование установлено Федеральным законом № 452-ФЗ.

Помимо этого, карточка содержит сведения о том, осуществляет ли данный инженер свою профессиональную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или в качестве сотрудника юрлица. В карточке также отображается информация о профессиональной деятельности специалиста в виде перечня выполненных им работ. Отсутствие достаточно продолжительного стажа работы кадастрового инженера по своей специальности является основанием для сомнений в его компетентности.

При определении цены, которую предстоит заплатить за оказанные кадастровым инженером услуги, необходимо принимать во внимание тот факт, что они зависят от следующих факторов: