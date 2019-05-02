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Услуги кадастра и картографии: особенности и критерии выбора

Москва, 02.05.2019
Нередко владельцы объектов капстроительства и участков земли в Российской Федерации задумываются о получении требуемой документации на свое имущество лишь после появления проблем.
#PressRelease

При возникновении споров защита обеспечивается лишь той стороне, которая располагает техническим планом объекта недвижимого имущества либо межевым планом участка. Необходимо учитывать, что подготовка этих планов представляет собой сложный процесс и должна выполняться высококвалифицированными кадастровыми инженерами, такими как сотрудники https://www.exprof-rf.ru/.

Чтобы правильно выбрать такого специалиста, нужно проверить опубликованные о нем сведения на портале Росреестра в соответствующем разделе. Для этого достаточно знать лишь его фамилию, имя и отчество. Надо убедиться в том, что его личная карточка отвечает следующим требованиям:

  • В поле «Статус» проставлена галочка, обозначающая наличие у инженера действующего аттестата, который позволяет ему осуществлять кадастровые работы. Если вместо галочки проставлен красный крестик, то это говорит о том, что инженер был лишен аттестата, а потому не имеет права заниматься кадастровой деятельностью.
  • Инженер является членом саморегулируемой организации. Это требование установлено Федеральным законом № 452-ФЗ.
  • Помимо этого, карточка содержит сведения о том, осуществляет ли данный инженер свою профессиональную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или в качестве сотрудника юрлица. В карточке также отображается информация о профессиональной деятельности специалиста в виде перечня выполненных им работ. Отсутствие достаточно продолжительного стажа работы кадастрового инженера по своей специальности является основанием для сомнений в его компетентности.

При определении цены, которую предстоит заплатить за оказанные кадастровым инженером услуги, необходимо принимать во внимание тот факт, что они зависят от следующих факторов:

  • Вид предоставленной услуги.
  • Наличие или отсутствие у владельца всей требуемой документации.
  • Наличие необходимости в ряде случаев получить документы нового образца вместо старых.
  • Наличие судебных разбирательств с соседями относительно границ земельных участков.
  • Площадь и конфигурация земельного участка. Обычно первоначальная стоимость устанавливается только для четырех точек, а потому за каждую дополнительную точку надо будет доплатить.
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