Время решительных действий

Трагедия в Калифорнии 28 апреля еще раз продемонстрировала всему миру опасность националистских лозунгов и антисемитских предрассудков. Стрельба в синагоге, итогом которой стали ранения и смерть людей, в последний день Песаха (еврейской Пасхи) заставляет задуматься об эффективных способах искоренения антисемитизма во всем мире. Год от года на авторитетных международных саммитах, форумах и конференциях идет активное обсуждение поддержки и безопасности еврейства, но «калифорнийские стрельбы» до сих пор происходят. «Если обобщить одним предложением ситуацию с антисемитизмом в 2018 году, я бы сказал, что евреи по всему миру все больше ощущают, что ситуация становится критической», - сообщил президент Европейского Еврейского Конгресса Вячеслав Моше Кантор на презентации доклада о состоянии антисемитизма в мире за 2018 год. Для недопущения усугубления ситуации необходимы эффективные решения. Корреспондент «Эксперта» различные экспертные предложения для решения сложившейся проблемы.

Ежегодный отчет по традиции был проведен Центром Кантора при Тель-Авивском Университете. Деятельность Центра Кантора нацелена на развитие еврейской жизни и реализацию благотворительных и просветительских мероприятий, направленных на снижение уровня антисемитизма. Именно этот путь, так называемая «мягкая сила» еврейства является одним из наиболее эффективных способов ликвидации существующей проблемы антисемитизма. Сегодня Центр по изучению современного европейского еврейства при Тель-Авивском университете представляет собой авторитетную международную академическую организацию, изучающую историю существования евреев в странах Европы после Второй мировой войны до современных дней.

Жертвы Собибора, Освенцима, Майданека и многих других концлагерей, раскинутых по всей Европе времен нацистской диктатуры, навсегда останутся кровавой каплей на страницах мировой истории. Статистика потерь еврейского сообщества от рук нацистов в годы Второй мировой разнится от 5 до 6 миллионов. Жители Германии и оккупированных ей территорий стали заложниками преступных предубеждений и предрассудков антисемитских руководителей ряда европейских государств. Парадоксально, но и сегодня в ряде развитых и прогрессивных стран Европы встречаются инциденты, невольно заставляющие делать отсылки к жестоким историческим эпизодам. По данным Центра Кантора, в 2018 году было зафиксировано 13 случаев убийства евреев, что стало наибольшим числом убийств за последние несколько десятилетий.

«Калифорнийская стрельба», равно как и нападение на синагогу в Питтсбурге (11 жертв), служат ярчайшим доказательством нерешенности проблемы преодоления антисемитизма. Глава Госдепа США Майк Помпео, комментируя инцидент в Калифорнии, назвал антисемитизм «старейшим в мире мракобесием». История гонения на еврейство насчитывает не одно столетие. И антисемитские погромы середины XIX века, и ужасы гитлеровской Германии, и локальные погромы еврейских центров с насильственными инцидентами в современные дни в европейских странах вызывают, по крайней мере, озабоченность и понимание необходимости радикальных перемен.

Ключевой задачей является выработка механизма построения доброжелательной атмосферы и мирного сосуществования с представителями еврейства где бы то ни было. Однако это проблема комплексная. Как перейти от слов к реальным результатам?

Задача современников не допустить повторения трагических событий середины XX столетия. Казалось бы, определенные успехи отмечали в 2016 году. Тогда количество проявлений антисемитизма в Европе показало нисходящий тренд. Однако произошло это скорее не благодаря, а вопреки. Обусловить эту тенденцию можно скорее испугом от наплыва мигрантов-мусульман. Беженцы из Сирии, Афганистана, Ирака, стран Магриба переключили на себя вектор внимания европейской общественности. «Волна мигрантов в Европе отвлекла на себя внимание ультраправых сил от еврейских диаспор», - такой вывод фиксировался в докладе Центра Кантора за 2016 год. То есть проблема не решена и антисемитизм еще может поднять голову. По словам Дины Порат, директора Центра Кантора, сегодня антисемитизм выходит на новый уровень. «На 20% возросло количество проявлений антисемитизма в частной жизни», - отметила спикер, представляя данные за 2018 год. Кроме того, Центр Кантора зафиксировал почти 400 случаев серьезных и жестоких инцидентов по отношению к евреям во всем мире. Очевидно, что психологическое давление, бытовое притеснение, да и просто «косые взгляды» вряд ли входят в этот показатель. «Многие не сообщают об антисемитских инцидентах. То есть та картина, которую мы имеем, она не полная», - заявляет председатель Совета Центра Кантора Арие Цукерман.

Нынешнее положение евреев в европейских странах, несмотря на провозглашенную европейским руководством толерантность, далеко от идеала. Выступающие на политическом поле разных стран силы, пропагандирующие антисемитские взгляды, представляют серьезную угрозу безопасности и стабильности всего европейского континента. «В Великобритании антисемитизм достиг институционального уровня в главной оппозиционной партии – Лейбористской партии. Вызывает беспокойство тот факт, что некоторые высокопоставленные члены Лейбористской партии либо недооценивают, либо полностью игнорируют это явление», - отмечает Вячеслав Моше Кантор. Активная деятельность таких сил говорит о востребованности обществом представленности антисемитских взглядов в публичном поле. Большинство людей, ставших заложниками исторически сложившихся стереотипов, чаще всего просто являются жертвами антисемитской пропаганды. Особо удивительно, что такое можно наблюдать не только в странах Ближнего Востока и Северной Африки, где юдофобия политически объяснима, но и в европейских государствах. Увеличение доли арабского населения, негативно настроенного по отношению к Израилю, провоцирует и рост антисемитизма в развитых странах Европы, где, казалось бы, мирно сосуществуют представители всех наций и конфессий. Однако центр Кантора выявил более 100 серьезных инцидентов с проявлением насилия в США, 68 в Великобритании, по 35 во Франции и Германии. Арие Цукерман отмечает, что «2018 год обозначил крайне тревожные тенденции. Мы всегда указываем, что антисемитизм это первое проявление расизма и ксенофобии. Это проблема не только евреев, не только еврейского народа», приводя в пример трагические инциденты в Крайстчерче (Новая Зеландия) и Коломбо (Шри-Ланка).

Не случайно в конце прошлого года главы МВД 28 стран ЕС приняли общую декларацию по борьбе с антисемитизмом. Консенсус европейских элит был вызван ростом проявлений нетерпимости. Согласно данным опроса Агентства ЕС по основным правам за 2018 год, 38% респондентов-евреев задумываются об эмиграции, а 28% заявили, что лично столкнулись с нападками. В России, казалось бы, глядя на эти показатели, ситуация стоит не так остро. Об отличиях европейского и российского подходов к антисемитизму «Эксперту» рассказал Шмуэль Барнай, изучающий положение еврейства в постсоветских странах. «В России, как и в других странах Центральной и Восточной Европы, нет длительной традиции информирования и мониторинга. Все-таки традиции демократического общества довольно молодые. Разветвленность и активность еврейских организаций и их мониторинг. В этом случае Россия и Украина может быть даже ближе к Западной Европе, поскольку есть большие еврейские общины, большой ареал мониторинга».

Все это заставляет подумать и об эффективных способах решения этой проблемы. Для этого необходимо обратиться к причинам самого антисемитизма. «Каждая страна имеет различные причины. Если мы посмотрим на Францию, согласно данным МВД, рост антисемитизма составил 74%. Это очень печально. В предыдущие годы мы связывали рост с притоком лиц с Ближнего Востока. Но в этом году комплекс факторов. Общая радикализация атмосферы, общая атмосфера насилия», рассказала «Эксперту» Рива Мане, курирующая Северную Америку, Францию и Италию. Решение социально-экономических проблем различных стран предлагается экспертами как экспертами необходимое условие для снижения инцидентов с проявлением антисемитизма. В качестве наиболее яркого примера радикализации атмосферы в Европе приводят движение «желтых жилетов». Однако этого явно недостаточно для борьбы с антисемитизмом. Шмуэль Барнай сообщил, что «в первую очередь необходимо информационное освещение этих событий. Их нельзя замалчивать. Их нельзя ставить в конце новостного блока перед погодой. Это должно быть в центре общественного внимания. Это должно будоражить не столько еврейский мир, который, само собой, отреагирует, сколько общественные и политические организации, медийные структуры в этих странах». Кроме «мягкой силы» эксперт предлагает и жесткие меры. «Несомненное наказание виновных. Я не говорю о том, что всех немедленно надо тащить на виселицу. Но если человек, который обладает какой-то политической должностью, должен ее терять. Если это было что-то персональное, удары, плевки, оскорбления – это судебный вопрос, без зазрения совести».

Комплекс мер предложила и Дина Порат. В беседе с «Экспертом» глава Центра Кантора отметила, что «необходимо принять законодательные изменения, более четкие и действенные. Но нужно не только это. Нужно, чтобы правоохранительные органы эффективно использовали эти законодательные меры. Очень важно принятие рабочего определения антисемитизма. Большая информированность и образованность школьников. Но речь идет не просто о явлениях антисемитизма и Холокоста, речь идет о позитивных моментах. Чтобы было позитивное взаимодействие и возможность сосуществования христиан, мусульман и иудеев, чтоб они друг друга узнавали». Есть серьезные ожидания и от взаимодействия еврейских организаций с властями стран. По словам Вячеслава Моше Кантора это справедливо и для высшего уровня. «Правительства должны тесно сотрудничать с еврейскими общинами, понимать их разнообразные приоритеты и потребности, и идти вперед рука об руку для достижения конкретных результатов повсюду».