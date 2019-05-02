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Выбор обменника электронных валют

Москва, 02.05.2019
Тем, кто регулярно использует электронные валюты, хорошо известно, сколь важную роль играет их обмен на другие электронные валюты и на фиатные деньги с последующим выводом на банковскую карточку.
#PressRelease

Нередко начинающие фрилансеры и онлайн-магазины, плохо знакомые с особенностями рынка электронных валют, при попытках их обмена и вывода сталкиваются с серьезными проблемами. Вполне понятно, что они стремятся найти тот обменник, который полностью отвечал бы их потребностям и выполнял бы обменные операции по выгодному для них курсу. Однако сделать это непросто, поскольку далеко не все обменники электронных валют проявляют добропорядочность по отношению к своим пользователям.

Чтобы выбрать обменник для выполнения операций с электронными валютами на максимально выгодных для себя условиях, таких как на https://www.megaxchange.org, необходимо руководствоваться следующими критериями:

  • Продолжительность работы обменника. Чем она больше, тем выше надежность использования услуг этого обменника.
  • Аттестат продавца. Как известно, платежная система WebMoney входит в число наиболее популярных систем электронных платежей в восточноевропейских странах. Это объясняется не только простотой и быстротой операций в данной платежной системе, но и существующей в ней классификацией пользователей по типу их кошельков. Чем выше уровень имеющегося у обменника аттестата и чем выше его уровни BL и TL, используемые для обозначения критериев доверия при осуществлении операций и кредитного доверия, тем выше вероятность того, что он не только является добросовестным по отношению к своим пользователям, но и обладает работоспособностью, по меньшей мере, в отношении системы платежей WebMoney.
  • Количество вариантов обмена электронных валют и вывода денежных средств на карты банков. Чем оно больше, тем лучше. Существуют обменники, позволяющие обменивать лишь одну валюту на другую и выполняющие вывод фиатных валют на карту всего одного финансового учреждения. Их надежность вызывает серьезные сомнения. Гораздо более высокого доверия заслуживают сервисы, работающие с множеством платежных систем и финансовых организаций.
  • Открытость сервиса. От услуг обменника, утаивающего информацию о себе или стремящегося накрутить хвалебные отзывы о своей деятельности на мониторинговых интернет-сервисах или в соцсетях, следует отказаться, так как подобное поведение сервиса со всей очевидностью свидетельствует о его недобросовестности.
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