Экстрадиция Джулиана Ассанжа откладывается

Второго мая 2019 года в Вестминстерском магистратском суде состоялось процедурное слушание по вопросу об экстрадиции в США основателя организации Wikileaks Джулиана Ассанжа. Заседание продлилось чуть дольше десяти минут, а сам журналист принял в нем участие по видеосвязи из лондонской тюрьмы Белмарш для особо опасных преступников. Днем ранее коронный суд Великобритании приговорил австралийца к 50 неделям заключения в «британском Гуантанамо» за нарушение условий освобождения под залог. Это максимальный срок, который суд мог вынести по данному делу, однако, по словам судьи Деборы Тэйлор, у осужденного будет возможность выйти на свободу досрочно через шесть месяцев, если он не совершит каких-либо правонарушений.

Год британской тюрьмы – не самое страшное, что грозит Джулиану Ассанжу. В случае выдачи Штатам его может ждать смертная казнь, несмотря на уверения Минюста США о «максимум пяти годах тюремного заключения». В Америке основателя Wikileaks давно обвиняют в госизмене – в 2010 году он обнародовал военные секреты Пентагона (иракское и афганское досье), а также порядка 250 тысяч дипломатических депеш Госдепартамента США, ставящих под сомнение методы американской дипломатии (см. «Новый мир Джулиана Ассанжа», «РР» №7-8 (473) от 22 апреля 2019 года).

Следующее слушание по делу об экстрадиции Ассанжа состоится 30 мая 2019 года. Вашингтон также обязан представить британскому суду все необходимые документы, касающиеся экстрадиции, до 12 июня. Но пока основатель Wikileaks отбывает свой срок в британской тюрьме, экстрадиция в Штаты ему не грозит. Кроме того, защита журналиста имеет право подать апелляцию, в случае если британский суд все же примет решение о его выдаче, и оспорить вердикт в Европейском суде по правам человека. Процесс может затянуться на годы.

Ордер на задержание и экстрадицию Джулиана Ассанжа Вашингтон направил Лондону еще в декабре прошлого года. Формальным поводом для его задержания стали нарушение условий залога и неявка в суд, хотя на момент ареста уголовное дело, заведенное на журналиста в Швеции в связи с якобы совершенными им сексуальными преступлениями, уже было закрыто. Одиннадцатого апреля 2019 года посольство Эквадора в Лондоне, где Джулиан Ассанж укрывался последние семь лет, выдало его британской полиции, отказав в дипломатическом убежище и аннулировав эквадорское гражданство. Теперь основной вопрос заключается в том, выдаст ли основателя Wikileaks Британия?

Ранее Лондон обещал, что Ассанж не будет отправлен в страну, где ему может грозить смертная казнь. Кроме того, в международном праве существует принцип невыдворения, запрещающий высылать или принудительно возвращать беженца в страну, где его жизнь и свобода будут поставлены под угрозу. Подобный запрет есть и в законах Евросоюза, членом которого Британия все еще остается из-за возникшей заминки с брекзитом. Официально Минюст США предъявил основателю Wikileaks обвинение по статье «сговор с целью компьютерного взлома» с максимальным возможным наказанием до пяти лет лишения свободы. Однако экстрадиция Ассанжа не оставляет надежд на честное разбирательство. Америка раскрытия своих тайн не прощает, и вполне может переиграть обвинение.

Иронично писать об этом во Всемирный день свободы печати, но ситуация вокруг основателя Wikileaks действительно создает опасный прецедент для всех независимых журналистов. История Ассанжа напоминает знаменитый случай с «бумагами Пентагона», когда в 1971 года New York Times предала гласности засекреченные документы США, тем самым вызвав недовольство администрации Никсона. Только вот тогда Верховный Суд США встал на сторону газеты, постановив, что первая поправка к Конституции США дает прессе право на публикацию подобных материалов.

Сегодня обвинения против Джулиана Ассанжа сформулированы таким образом, чтобы обойти вопрос о конституционном праве на свободу слова и свободу печати. «Рука «демократии» сжимает горло свободе», – комментирует ситуацию вокруг Ассанжа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.