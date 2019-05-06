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Горячий туман – самый эффективный способ избавления от клопов

Москва, 06.05.2019
#PressRelease

Домашние или иначе постельные клопы – мелкие кровососущие насекомые. Соседство с ними доставляет массу хлопот человеку, особенно детям. Клопы очень живучие и легко переносят смену температур в диапазоне от -20°C до +50°C. К тому же их сложно обнаружить – они охотятся по ночам, а днем укромно прячутся в недоступных человеку местах.

Существует множество способов самостоятельной травли клопов и бытовых инсектицидов для борьбы с ними. Но практика показывает, что эти средства не решают проблему. Своими силами можно ликвидировать только взрослых особей. А вот уничтожить личинки не получится, поэтому вскоре появится новый выводок. Единственный по-настоящему действенный способ – дезинсекция горячим туманом.

Горячий туман – что это?

Обработка горячим туманом (или просто горячий туман) – одна из технологий профессиональной дезинсекции помещений и открытых площадей против клопов и их личинок. Этот метод заключается в распылении мощного инсектицида в виде густого облака по принципу аэрозоля. Для распыления используется специальный генератор пара, в котором состав предварительно разогревается и под действием тепла выходит из распылительной форсунки в виде мелкодисперсного осадка из частиц размером всего 10 микрон (это в 30 раз меньше, чем при распылении из обычного аэрозольного баллончика). Легкое ядовитое облако до 8 часов зависает в воздухе. За это время оно заполняет собой все пространство, проникает в мельчайшие щели и отверстия (где чаще всего и прячутся клопы), а потом медленно оседает и укрывает собой все поверхности.

Принцип обработки горячим туманом заключается в том, чтобы не оставить мест, безопасных для паразитов. Куда бы ни направилось насекомое – оно неизбежно отравится при соприкосновении с инсектицидом. Он парализующе действует на нервную систему насекомого, блокирует ее работу и останавливает жизнедеятельность. При этом на организм человека и животных средства не оказывают никакого воздействия.

Используя технологию горячего тумана, можно вывести клопов даже при сильной заселенности:

  • В квартирах;
  • В загородных домах;
  • На складах и производстве;
  • В магазинах;
  • В общежитиях; гостинцах, хостелах.

Почему горячий туман эффективен?

  • Для обработки горячим туманом применяются мощные инсектициды, которые нельзя приобрести самостоятельно. Их эффективность в разы выше, чем у обычных спреев и гелей из магазина бытовой химии.
  • Профессиональные отравы постоянно совершенствуются, меняются, в них обновляется действующее вещество. Поэтому у насекомых нет к ним привыкания и иммунитета. А значит, они не способны выжить при взаимодействии с такими препаратами.
  • В отличие от большинства известных бытовых средств, профессиональные составы для дезинсекции позволяют потравить клопов на любой стадии развития – как взрослых особей, так и их личинки. Поэтому полностью исключается вероятность появления молодого выводка паразитов.

Где заказать дезинсекцию горячим туманом?

Поскольку проведение дезинсекции горячим туманом предполагает работу с мощными отправляющими составами, выполняющие ее специалисты должны обладать высокой квалификацией. Поэтому подобная обработка может проводиться только профессиональными службами при наличии соответствующих сертификатов и допусков для работы с дезинсекционными препаратами.

Заказать обработку у специалистов высокого класса вы можете, обратившись в службу дезинсекции «Дез Сервис 24». Применяя технологию горячего тумана, специалисты «Дез Сервис 24», уничтожают клопов с одной обработки и с гарантией до 2 лет. Дезинсекция проводится строго в соответствии с санитарными нормами СанПиН 3.5.2.1376-03. Режим работы компании – круглосуточный и без выходных. Если вы нуждаетесь в предварительной консультации профессионала, вы можете заказать бесплатный выезд дезинсектора. Стоимость дезинсекции зависит от площади обрабатываемого помещения и степени его заселенности паразитами. На сайте https://www.dezservice24.ru вы найдете подробный прайс-лист на услуги. А калькулятор стоимости поможет сделать предварительный расчет еще до приезда специалиста.

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