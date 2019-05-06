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Как устроена современная система образования США

Москва, 06.05.2019
Система высшего образования в Соединенных Штатах Америки организована совершенно иначе, чем в России. Американская система включает в себя три ступени: бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.
#PressRelease

Любой студент, преодолевший первую стадию, считается имеющим высшее образование. Диплом бакалавра в Америке позволяет выпускнику устроиться на работу по полученной в учебном заведении специальности. Вторая стадия – магистратура – рассчитана на углубление имеющихся знаний или на смену специализации, тогда как аспирантура позволяет получить ученую степень PhD (доктор философии) и заняться преподавательской и научной деятельностью.

В России внедрение такой системы началось в начале двадцать первого столетия – после ее присоединения к «Болонскому процессу», нацеленному на приведение образовательных систем европейских государств к единому стандарту. В настоящее время полученный в российском вузе диплом бакалавра позволяет его обладателю формально считаться имеющим высшее образование, но на практике данный документ не позволяет претендовать на получение должности в солидной фирме, которая требует наличия высшего образования. Это легко заметить по оформлению анкет, которые заполняются при трудоустройстве.

Получение диплома бакалавра в США

Для обучения в американском высшем учебном заведении на бакалавриате достаточно предъявить документ о среднем образовании, включая аттестаты из российских и казахстанских школ. Срок обучения составляет примерно четыре года, и обычно студент не обязан принимать решение о выборе специальности немедленно – он имеет возможность сделать это спустя один-два года после поступления. Жесткие стандарты в плане специализации в системе высшего образования США отсутствуют – вместо того имеется пространный список предметов, из которых некоторые являются обязательными, а другие студент выбирает самостоятельно. Поэтому нет и жесткого деления обучающихся на потоки и группы.

Об учебном плане и оценке успеваемости студентов американских колледжей

Обучение в американских вузах предусматривает высокую самостоятельность студентов. По сути дела, оно проводится по индивидуальным планам. Чтобы получить степень бакалавра, студент должен набрать определенное минимальное число часов семинаров и лекций. Успеваемость оценивается по итогам защиты проектов, экзаменов в конце семестра и т. п. Система оценок состоит из пяти баллов, обозначаемых буквами от A до E, однако итоговая оценка успеваемости выражается числом.

Классификация вузов в США

Американские высшие учебные заведения классифицируются иначе, чем в России. Те из них, где можно за четыре года получить степень бакалавра, именуются колледжами. В отличие от них, университеты предлагают обучение в магистратуре и аспирантуре, а также реализуют крупномасштабные исследовательские программы. Причем структура одного университета может включать в себя несколько колледжей.

Другая характерная особенность системы высшего образования в США – деление учебных заведений на частные и государственные. Между ними есть достаточно значительные различия. Госуниверситеты обычно представляют собой крупные организации с большой численностью студентов и невысокой стоимостью обучения. Большая часть колледжей – это частные учебные заведения, их масштабы гораздо скромнее, а стоимость обучения – выше.

Американские госуниверситеты подчиняются не федеральному правительству, а правительству штата. Вследствие этого стоимость обучения в одном и том же вузе различается для резидентов и нерезидентов штата, даже если нерезиденты штата имеют американское гражданство. При этом между престижностью вуза и типом его финансирования нет прямой зависимости – среди высокопрестижных университетов есть как государственные, так и частные.

Обучение иностранцев в американских вузах

Высшие учебные заведения США охотно принимают иностранцев, в них постоянно проходит обучение примерно миллион студентов, прибывших из-за границы. Желание множества граждан других государств получить образование в Соединенных Штатах Америки вполне объяснимо – обладатель диплома американского вуза может без труда устроиться на высокооплачиваемую и престижную работу у себя на родине. Помимо этого, у него есть возможность по окончании вуза остаться работать в Америке, если он сумеет найти фирму, которая оформит ему рабочую визу.

Однако за престижность и высокое качество высшего образования в США приходится платить немалые деньги, хотя стоимость в разных вузах существенно различается. Стоимость обучения в течение одного года в престижном государственном или частном учебном заведении, входящем в первую сотню лучших вузов мира, составляет от $35 тыс. до $45 тыс. За год обучения в менее престижном вузе придется заплатить от $15 тыс. до $20 тыс. Причем эта сумма не включает в себя стоимость проживания и другие расходы, оцениваемые приблизительно в такую же сумму.

Статья подготовлена по данным образовательного портала США PapersOwl.

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