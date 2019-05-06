Китай готов отказаться от переговоров с США

Пекин намерен отказаться от новых переговоров с США, которые должны пройти на этой неделе, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источник.

Причиной подобного поведения китайской стороны называется повышение пошлин на китайские товары. О возможном нововведении рассказал президент США Дональд Трамп в Twitter.

Как сообщили, в Пекине их неприятно удивило сообщение Трампа, поскольку китайская сторона ожидала решение проблемы на ближайших переговорах.

Однако, по словам источника СМИ из высокопоставленных китайских политиков, окончательное решение еще не принято, но Китай не намерен склоняться под давлением США

Отказавшись от переговоров, Китай выполнит свое обещание не вести переговоры под угрозой, отмечает WSJ.