Курс доллара: рублю приготовили неприятную новость

Курс доллара может снова пройтись катком по валютам EM, так как риски незаключения торговой сделки между США и Китаем резко возросли.

Курс доллара закончил предыдущие торги в минусе - на отметке 65,08 рубля (минус 36 копеек), курс евро также снизился - 72,94 рубля (минус 18 копеек), однако уже в понедельник на первых полноценных торгах после майских праздников американская валюта может перейти к росту на фоне падения интереса к рисковым активам.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о намерении поднять пошлины на китайские товары. Заявление Трампа прозвучало перед новым раундом торговых консультаций, который должен состояться на этой неделе в Вашингтоне. На прошлой неделе переговоры прошли в Пекине. Китай уже отреагировал на угрозы готовностью не посылать свою делегацию в США.