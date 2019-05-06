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ММК выплатит 260 млн долларов дивидендов за первый квартал

Москва, 06.05.2019
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) решил распределить в виде дивидендов за первый квартал этого года около 260 млн долларов, что составляет 100% свободного денежного потока. ММК — одна из немногих российских компаний, выплачивающих дивиденды каждый квартал.
#Экономика
  • ММК выплатит 260 млн долларов дивидендов за первый квартал

из архива пресс-службы

«Высокая устойчивость бизнеса и выдающиеся показатели по прибыльности позволяют компании регулярно распределять свою прибыль между акционерами», — говорится в презентации ММК, посвященной финансовым результатам за первый квартал.

Акции магнитогорского сталелитейного гиганта, занимающего первое место по объемам продаж на российском рынке металлопроката (около 17%), сегодня остаются одним из самых привлекательных активов на рынке. «С учетом спотовых цен на сталь и сырье для ее производства, а также текущего курса рубля ММК торгуется с дивидендной доходностью 2019 года около 9%, вследствие чего его оценка чуть дороже, чем у других российских производителей плоского проката», — констатировали аналитики Sberbank CIB в апреле. «ММК — одна из немногих компаний на российском рынке, которые платят дивиденды каждый квартал», — указывала ранее аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

За первые три месяца текущего года, подсчитали в «Коммерсанте», стоимость ценных бумаг ММК увеличилась примерно на 7% — на фоне роста индекса Мосбиржи на 5,39% и отраслевого индекса металлов и добычи на 2,68%.

При этом, по мнению ряда аналитиков, капитализация Магнитки занижена относительно конкурентов. «По основным коэффициентам ММК остается недооцененным относительно сопоставимых компаний отрасли, что предполагает потенциал дальнейшего роста капитализации», — отмечали в ГК «Финам» в феврале.

По итогам первого квартала компания подтвердила способность стабильно генерировать денежный поток: показатель free cash-flow вырос за три месяца на 8,8% к предыдущему кварталу и на 79,3% в годовом выражении.

Об устойчивом финансовом положении комбината свидетельствует и апрельское решение международного рейтингового агентства Fitch повысить долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ММК с BBB− до BBB с прогнозом «стабильный». В агентстве отметили, что это решение «отражает способность компании поддерживать консервативный финансовый профиль в период турбулентности на рынке благодаря низкой себестоимости производства, фокусу на продукции с высокой добавленной стоимостью, ведущим позициям на российском рынке стали и высокой рентабельности по прибыли на всех этапах экономического цикла».

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» — одно из крупнейших металлургических предприятий мира. Порядка половины продукции комбината приходится на сектор HVA — высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной стоимостью. По итогам 2018 года компания вошла в топ-5 рейтинга российских предприятий с наилучшей репутацией по версии международной исследовательской компании Reputation Institute.

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