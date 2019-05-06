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На нефтяном рынке появится новый мегакартель

Москва, 06.05.2019
О роли, которую он будет играть в формировании цен на нефть, лучше любых слов говорит его состав. Клуб покупателей нефти создают два крупнейших импортера нефти: Китай и Индия.
#Нефть
#Мир
  • На нефтяном рынке появится новый мегакартель

Zuma\TASS

Главные потребители нефти на планете, КНР и Индия, находятся на грани заключения формального соглашения о создании своего рода клуба импортеров нефти. Без особого риска ошибиться можно говорить, что он будет играть огромную роль в формировании цен на нее. Достоверности информации, официально в Дели и Пекине пока не подтвержденной, придает то обстоятельство, что две самые многонаселенные страны планеты, отношения между которыми далеко не безоблачные, пытаются создать клуб покупателей нефти уже не первый раз. 

Идея создания организации покупателей нефти настолько очевидна, что, так сказать, витает в воздухе.  Клуб импортеров нефти позволит лучше влиять на формирование цен на «черное золото». Члены клуба импортеров смогут больше покупать американской нефти для того, чтобы ослабить «вес» ОПЕК как на мировом нефтяном рынке, так и в процессе ценообразования. Эти очевидные причины для создания клуба приводились в заявлении Министерства нефтяной промышленности Индии еще в июне 2018 года, когда цены на «черное золото» в преддверии введения американских санкций против иранской «нефтянки» резко шли вверх и когда между Дели и Пекином начались первые консультации по этому вопросу.

 «Учитывая тот хаос, к которому приводят игры ОПЕК с ценами на нефть,- говорится в том заявлении,- Индия сейчас обсуждает с Китаем возможность создания клуба покупателей нефти для того, чтобы обговаривать более выгодные цены на переговорах с нефтедобывающими странами и продавцами нефти, а также для закупок больших объемов американской нефти, чтобы подорвать доминирование нефтяного картеля».

«Индия и Китай должны работать вместе для того, чтобы сделать цены на нефть более приемлемыми»,- уверен профессор университета Джавахарлала Неру Шрикант Кондапалли. 

Портал Livemint, первым сообщивший со ссылкой на трех чиновников Миннефти Индии о скором создании клуба импортеров нефти, сейчас пояснил, что после лета 2018 г. индийская и китайская делегации несколько раз встречались по этому вопросу и добились существенного прогресса.

Министр нефтяной промышленности Индии Дхармендра Прадхан неоднократно говорил о том вреде, какой причиняют индийской экономике высокие цены на нефть. Он неоднократно обращался к ОПЕК с просьбой думать при принятии решений, способных влиять на цены, не только о нефтедобывающих странах и продавцах, но и о покупателях нефти.

Сообщения об укреплении сотрудничества между Индией и Китаем в создании клуба импортеров нефти появились в тот самый момент, когда Вашингтон решил не продлять разрешения на покупку иранской нефти для восьми стран, в число которых входят, кстати, и Индия с Китаем. Срок действия этих разрешений истек в четверг, 2 мая. После их отмены любая страна или компания, покупающая нефть у Ирана, начиная с 3 мая, рискует попасть под действие вторичных американских санкций. 

Китай, между тем, является главным покупателем иранской нефти, обнулить экспорт которой сейчас так хочет Вашингтон. Индия в списке импортеров иранской нефти на втором месте. Обе страны встретили решение Белого дома негативно. Пекин, например, заявил формальный протест, в котором подчеркнул, что будет защищать интересы китайских компаний. Очевидно, речь идет о компаниях, которые покупают нефть у Тегерана, и о том, что отказываться от нее китайцы не собираются. 

Дели занял более осторожную позицию и заявил, что продолжит попытки получить для Индии какую-нибудь поблажку.

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