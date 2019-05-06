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Иран нашел способ обойти санкции США

Москва, 06.05.2019

Иран  намерен мобилизовать все ресурсы для реализации нефти в обход санкций Вашингтона. Замминистра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния сообщил, что Тегеран готов задействовать для продажи нефти и «серый рынок» и не считает данный способ торговли мошенничеством.

«Нам потребуется принятие серьезных решений по финансовому и экономическому регулированию, и правительство работает над этим», - сообщил чиновник.

Уточняется, что ранее США угрожали Ирану новыми санкционными мерами из-за якобы невыполнения Тегераном взятых на себя обязательств по остановке ядерной программы.

В Вашингтоне заявляют, что Иран расширил АЭС в Бушере и продолжает ввозить обогащенный уран в обмен на урановую руду.

Также в американском госдепе завили, что не позволят Ирану хранить тяжелую воду, которую он «произвел выше существующих лимитов».

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