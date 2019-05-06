Иран нашел способ обойти санкции США

Иран намерен мобилизовать все ресурсы для реализации нефти в обход санкций Вашингтона. Замминистра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния сообщил, что Тегеран готов задействовать для продажи нефти и «серый рынок» и не считает данный способ торговли мошенничеством.

«Нам потребуется принятие серьезных решений по финансовому и экономическому регулированию, и правительство работает над этим», - сообщил чиновник.

Уточняется, что ранее США угрожали Ирану новыми санкционными мерами из-за якобы невыполнения Тегераном взятых на себя обязательств по остановке ядерной программы.

В Вашингтоне заявляют, что Иран расширил АЭС в Бушере и продолжает ввозить обогащенный уран в обмен на урановую руду.

Также в американском госдепе завили, что не позволят Ирану хранить тяжелую воду, которую он «произвел выше существующих лимитов».