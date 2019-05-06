Вход/Регистрация Подписка

В авиакатастрофе в Шереметьево погиб 41 человек

Москва, 06.05.2019

Как сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская авиакатастрофа самолета Superjet компании «Аэрофлот» унесла жизни 41 человека, среди которых один член экипажа. Трагедия произошла в московском аэропорту «Шереметьево» вечером 5 мая.

«Погибли 41 человек», -  сообщила Марковская журналистам.

Напомним, ранее авиакомпания «Аэрофлот» подтвердила данные о 13 погибших и нескольких  госпитализированных.

Superjet-100 компании «Аэрофлот», который совершал рейс из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт отправления через несколько минут после взлета. Пилоту удалось совершить аварийную посадку с полными баками горючего, однако, при посадке самолет повредил шасси и загорелся. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта, «на данный момент завершены аварийно-спасательные работы и выполняются мероприятия по буксировке воздушного судна и ликвидации последствий происшествия».

Ранее, сообщалось, что в результате попадания молнии в самолет у машины отключилась электроника и пропала связь с диспетчером. Экипаж принял решение совершать посадку с превышением посадочной массы, в результате чего удалось приземлиться только на середину полосы, что повлекло разрушение стойки шасси. Как сообщил источник «Интерфаксу», вероятно элементы шасси попали в двигатель, отчего тот загорелся.

По сообщению очевидцев основной причиной гибели людей в хвосте самолета стали попытки некоторых пассажиров спасти вещи, что затруднило эвакуацию людей.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК выплатит 260 млн долларов дивидендов за первый квартал

    Высокие показатели по прибыльности позволили флагману отечественной металлургии рекомендовать к выплате акционерам 100% свободного денежного потока

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. «Северный поток-2»: такого сценария никто не ожидал
      «Газпром» подтвердил намерение закончить строительство «Северного потока-2» уже в 2019 году. Однако проект может столкнуться с серьезным препятствием
    2. Курс доллара: рубль повел себя неожиданно
      Курс доллара: рубль повел себя неожиданно
    3. Вступление в ЕС балканских стран откладывается
      Париж и Берлин развеяли надежды западно-балканских государств на быстрое вступление в ЕС. Лидеры объединенной Европы заявили, что без политической стабильности они Евросоюзу не нужны.
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама