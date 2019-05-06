В авиакатастрофе в Шереметьево погиб 41 человек

Как сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская авиакатастрофа самолета Superjet компании «Аэрофлот» унесла жизни 41 человека, среди которых один член экипажа. Трагедия произошла в московском аэропорту «Шереметьево» вечером 5 мая.

«Погибли 41 человек», - сообщила Марковская журналистам.

Напомним, ранее авиакомпания «Аэрофлот» подтвердила данные о 13 погибших и нескольких госпитализированных.

Superjet-100 компании «Аэрофлот», который совершал рейс из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт отправления через несколько минут после взлета. Пилоту удалось совершить аварийную посадку с полными баками горючего, однако, при посадке самолет повредил шасси и загорелся. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта, «на данный момент завершены аварийно-спасательные работы и выполняются мероприятия по буксировке воздушного судна и ликвидации последствий происшествия».

Ранее, сообщалось, что в результате попадания молнии в самолет у машины отключилась электроника и пропала связь с диспетчером. Экипаж принял решение совершать посадку с превышением посадочной массы, в результате чего удалось приземлиться только на середину полосы, что повлекло разрушение стойки шасси. Как сообщил источник «Интерфаксу», вероятно элементы шасси попали в двигатель, отчего тот загорелся.

По сообщению очевидцев основной причиной гибели людей в хвосте самолета стали попытки некоторых пассажиров спасти вещи, что затруднило эвакуацию людей.