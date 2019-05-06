Раскрыты «космические» возможности «Прометея»

Зенитно-ракетная установка С-500 «Прометей» сможет уничтожать цели в космосе, чем заметно превзойдет по дальности стрельбы своего предшественника ЗРК С-400.

Как сообщил военный эксперт Константин Сивков, «бить и уничтожать цели «Прометей» сможет и в космосе, что является уникальной возможностью вооружения и оружия с подобными возможностями нет ни у кого в мире».

Эксперт отметил, что после поступления на вооружение С-500, Западу придется задуматься, как сократить в этом плане отставание от России.

«Когда они поступят на вооружение, то западным коллегам придется и тут задуматься, как догонять Россию», — сообщил эксперт.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, установка готова к серийному производству, а опытно-конструкторский этап работы над ракетой вот-вот перерастет в испытания на полигоне.

Также Сиваков уточнил, что в возможности «Прометея» входит уничтожение баллистических и крылатых ракет. Не пролетят мимо С-500 и боевые блоки гиперзвуковых ракет в радиусе поражения ЗРК 600 километров.

А сотня «Прометеев» способна одновременно сбить до десятка гиперзвуковых объектов, летящих со скоростью до 7 километров в секунду.