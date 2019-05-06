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«Северный поток-2»: противники проекта добились своей основной цели

Москва, 06.05.2019
#Северный поток
  • «Северный поток-2»: противники проекта добились своей основной цели

Zuma\TASS

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о положительной оценке проекта «Северный поток-2», отметив его важность в энергетической безопасности Австрии, сообщает "Вестикономика".  Данное заявление было сделано на совместной пресс-конференции с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером 3 мая и стало ответом на слова посла США в ФРГ Ричарда Гренелла о "риске санкций" в связи с "Северным потоком–2".   

Ричард Гренелл ранее направил письмо ряду немецких компаний, заявив "значительном риске санкций", с которым якобы сопряжено строительство газопровода. В МИД Германии отреагировали на данное заявление чиновника администрации Трампа, назвав его "провокацией". Теперь же и Себастьян Курц отметил, что в проекте участвует австрийская нефтегазовая компания OMV. Он подчеркнул, что Австрия заинтересована в надежных поставках газа и считает цену на российский газ более привлекательной по сравнению со стоимостью поставок газа из США.  

В целом, констатирует директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов, ничего нового пока вокруг Северного потока 2 не происходит. Сейчас, по его словам, есть небольшой риск что из-за действий Дании по рассмотрению новой заявки на прокладку труб по дну Балтийского моря старт проекта может не уложиться в назначенный срок, но это точно не ставит крест на всем трубопроводе. Заявление же канцлера Австрии можно рассматривать как выражение поддержки позиции Германии в отношении проекта, хотя по сути данное государство лишь напомнило о том, что не согласно с позицией США.  

Что касается самих США то, говорит эксперт, очевидно, что страна, заинтересованная в налаживании и росте поставок собственного СПГ на территорию ЕС, стремится продолжать массированную линию угроз, а угрожать они могут по пути прямого и косвенного давления чем и занимается американский посол в ФРГ. Угроза санкций в отношении крупных компаний-партнеров СП2 есть уже не первый месяц, и она продемонстрировала достаточный результат, так как Газпрому пришлось вкладывать больше средств в проект чем планировалось изначально.   

Но в ЕС прекрасно осознают, что какие бы санкции США не вводили, строительство российской трубы и немецкое лобби проекта, которое считается достаточно сильным, остановить уже будет трудно. Очевидно, что в ЕС сейчас происходит серьезный раскол мнений относительно перспектив СП2, но на общей чаше весов лежит пресловутая энергетическая безопасность, которая одинаково важна всем, помимо этого есть важный момент реальной экономии на энергоресурсах и в этом заинтересованы даже противники проекта, которые пока львиную долю потребляемого газа получают именно из России.   

Безусловно, считает Александр Пахомоввокруг проекта возникнет еще не одна негативная новость, и это будет продолжаться, пока его строительство не закончится. И сейчас можно сказать точно – Россия и союзники СП2 сейчас находятся под сильным давлением. Оно будет нарастать, пока не пройдут очередные трехсторонние переговоры ЕС, РФ и Украины по продолжению транзитного соглашения. И текущая ситуация с пробуксовкой со стороны Дании является прямым намеком на то, что РФ должна принять невыгодное для себя решение в отношении сохранения большей доли транзита с целью существования наибольшего числа альтернативных путей для поставки топлива. Одно понятно, что в ближайшие годы работа СП2 в полную мощность исключена, и это, пожалуй, основная цель, которую преследовали противники проекта.  

Угроза санкций от США вряд ли может остановить строительство газопровода «Северный поток-2», соглашается Анастасия Соснова, аналитик ИК "Фридом Финанс". Во-первых, объясняет она, США уже неоднократно предпринимали попытки воспрепятствовать строительству газопровода на политическом уровне, но не сильно преуспели в этом, так как на любое вмешательство европейские политики готовы ответить обращением к международному праву.   

Во-вторых, продолжает аналитик, австрийская OMV при реализации негативного сценария развития событий уж точно обратится за возмещением ущерба, поскольку компания уже профинансировала строительство газопровода на 644 млн евро. К слову, европейские партнеры Газпрома Shell, OMV, EngieUniper и Wintershall обязались профинансировать строительство «Северного потока -2» суммарно на 50%, примерно на 950 млн евро каждый. Таким образом, говорит Анастасия Сосновакаждая из компаний, вложивших средства в строительство газопровода, может потребовать их возмещения в случае санкций, что для США экономически нецелесообразно. Следовательно, до введения санкций Штаты просто могут не дойти. 

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