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США нашли нового партнера по борьбе с «Северным потоком-2»

Москва, 06.05.2019

Словакия поддержала позицию США по борьбе с проектом «Северный поток-2»  ради усиления «своих переговорных позиций с Россией», уверен руководитель Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Слова президента Словакии Петер Пеллегрини о неприемлемости строительства «Северного потока – 2» связаны с желанием США потеснить Россию на европейском рынке энергоносителей, уверен эксперт.

В стране хорошо понимают, что в силу своего географического положения и отсутствия выхода к морю, Братислава всегда будет зависеть от трубопроводных поставок газа, а значит ей все равно придеться договариваться с Москвой.

«Громкими заявлениями Братислава хочет усилить свои переговорные позиции»,  - поделился мнением Дмитрий Абзалов в эфире RT.

Ранее, официальная Братислава объявила, что поддерживает позицию США в противодействии «Северного потока – 2». Об этом говорится в документе, обнародованном по результатам встречи президентов США и Словакии.

Абзалов уверен, что позиция Словакии связана вовсе не с заботой о сохранении транзита российского газа для Украины, а скорее о желании выиграть в переговорном процессе с Россией.

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