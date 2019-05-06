Трамп намерен продолжить торговую войну с Пекином

Дональд Трамп пожаловался о слишком медленном продвижении переговоров, естественно, по вине китайской стороны и написал о планах поднять тарифы на часть китайских товаров и изделий с 10 до 25%, а также ввести пошлины на все остальные товары, произведенные в Поднебесной и еще не обложенные пошлинами. Как уже подсчитали экономисты, речь идет без малого о трети триллиона долларов (325 млрд).

После появления трамповского твита с угрозами в адрес китайцев в Пекине какое-то время раздумывали над тем, стоит ли переговорщикам в такой ситуации вообще ехать в Вашингтон. Ху Сицзинь, редактор англоязычного издания Global Times, в подавляющем большинстве случаев отражающего позицию и точку зрения правительства КНР, написал в твите: «Пусть Трамп поднимает тарифы. Посмотрим тогда, когда возобновятся торговые переговоры».

Делегация во главе с вице-премьером КНР Лю Хэ все же в американскую столицу приедет, но на три дня позже ранее объявленной даты – в предстоящий четверг, а сам Лю пробудет на переговорах всего один день, после чего улетит домой. Яснее выразить отношение к очередным «выкрутасам» президента США трудно.

Естественно, на такое заявление лидера супердержавы не могли не отреагировать глобальные рынки. В понедельник резко снизились котировки акций на биржах в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тон, как нетрудно догадаться, задавали китайские индексы. Так падение китайских голубых фишек – 4% оказалось крупнейшим за два последних месяца, а индекс Hang Seng упал на 2,5%.

Если президент Трамп осуществит угрозу, то под действие «тотальных» тарифов попадут более 5 тыс. китайских товаров с этикеткой Made in China от замороженных продуктов питания до текстиля, химических товаров и бытовой техники. В сентябре 2018 года Вашингтон ввел на них тарифы в размере 10% в надежде уменьшить дефицит в торговле с КНР и вынудить Пекин пойти на уступки в таких вопросах, как защита интеллектуальной собственности. В январе уже текущего года эти тарифы должны были автоматически вырасти в 2,5 раза до 25%, но Трамп отложил повышение на время переговоров, которые, как писали мировые СМИ и как неоднократно оптимистично заявляли в последнее время высокопоставленные представители трамповской администрации, продвигаются к подписанию соглашения, которое позволит урегулировать наиболее глубокие разногласия и избежать полномасштабной торговой войны между двумя главными экономиками планеты. Такая война будет иметь очень серьезные последствия для глобальной экономики и всей планеты.

В данный момент почти половина китайского экспорта в США обложена тарифами и пошлинами. Поэтому в своем твите Трамп заявил о планах по введению тарифов на оставшиеся 325 млрд долларов китайских товаров.

«Дополнительные товары на 325 миллиардов долларов, которые присылает нам Китай, до сих пор не облагаются никакими налогами,- написал американский президент,- но скоро они будут обложены 25-процентными тарифами… Торговые переговоры с Китаем продолжаются, но продвигаются они очень медленно».

Естественно, Китай не та страна, с которой можно говорить в привычном для Трампа ультимативном тоне, даже если китайская делегация прилетит в Вашингтон и продолжит переговоры. В случае выполнения угрозы Трампа Пекин несомненно введет ответные тарифы на американские товары.

Большинство экономистов объясняют замедление темпов роста мировой экономики американо-китайской торговой войной. По мнению Патрика Чованека, старшего аналитика финансовой компании Silvercrest Asset Management, решение Дональда Трампа разочарует инвесторов и заставит рынки пойти вниз.

«Перспектива повышения и расширения тарифов была главной причиной, заставившей рынки понизиться в четвертом квартале 2018 года,- объясняет он.- До последнего твита Трампа ситуация несколько выправилась в надежде, что Вашингтону и Пекину удастся достичь компромисса и подписать торговое соглашение».

Конечно, не все экономисты настроены пессимистично. Оптимисты, например, аналитик Stratfor Рева Гуйон, считают, что президент Трамп блефует, что он делает довольно часто, чтобы ускорить переговоры и сделать китайских переговорщиков более сговорчивыми.

Очередной раунд торговых переговоров между США и КНР прошел на прошлой неделе в Пекине. Американскую делегацию возглавляли министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер, руководителем китайских переговорщиков был вице-премьер КНР Лю Хе.

Действиями американского руководства недовольны многие и в самой Америке. Несмотря на неоднократные утверждения президента Трампа, что тарифы уплачиваются китайскими компаниями, на самом деле их платят американские фирмы, покупающие китайские товары. Мало кто из них соглашается взять эти убытки на себя или попытаться уговорить китайских продавцов снизить цену. Как нетрудно догадаться, подавляющее большинство американских компаний просто повышает цены и перекладывает дополнительные расходы на плечи или, вернее, кошельки простых американцев.