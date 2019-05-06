Уехать в Марокко, чтобы спрогнозировать бизнес-будущее

Выиграть в подобных условиях можно только постоянно заботясь о своей эффективности. То есть увеличивая маржинальную прибыль и снижая уровень существенности воздействия внешних факторов на бизнес. Надо стремиться заранее предвосхитить все возможные угрозы и риски, которые могут возникнуть, в том числе со стороны контрагентов, кредиторов, налоговиков, таможенного контроля, ФАС и других регуляторов. О том, как грамотно спрогнозировать развитие бизнес-отрасли и вовремя скорректировать план развития, мы поговорили с организатором выездных бизнес-сессий, исполнительным директором Synergy Management System Александром Рагиней.

В чем главная особенность российского бизнеса?

У нас в стране все очень быстро меняется. Например, полтора года назад появился закон 54.1 НК РФ, основное действие которого направлено на регулирование порядка получения налоговой выгоды. Курьезность ситуации заключается в том, что сегодня выездные проверки старых периодов, то есть тех, которые существовали еще до появления этого закона, происходят уже по новым правилам. К сожалению подобная ситуация для нашей страны очень типична, и мы живем в условиях жуткой неопределенности. Поэтому у бизнес-сообщества есть такой стереотип, что в России проще не заниматься вопросами безопасности вообще, решая проблемы по мере их поступления. На самом деле это категорически неверный подход. Всегда нужно прогнозировать как будет осуществляться контрольная функция со стороны регулятора, как будет развиваться взаимодействие с банковским сектором и всей внешней конъюнктурой в целом.

А как можно спрогнозировать все эти моменты?

Прогнозировать это можно по каким-то предпосылкам и прецедентам, которые были и происходят в моменте. Например, на одном из выездных форумов мы предсказали предстоящий кризис на Кипре. Также мы предвидели изменение курсов валют в 2015 году и историю с отъемом лицензий у мелких банков. В итоге те, кто прислушивается к подобным прогнозам, безусловно имеют конкурентное преимущество перед теми, кто находится в неведении и пытается двигаться по наитию. Именно для этого, мы и создали площадку, на которой собираются ведущие эксперты в области налогов, финансов, управления и первые лица компаний. Эти люди собираются раз в год, чтобы сформулировать возможные риски и спрогнозировать тренды в области налогового администрирования, банковского контроля, валютного законодательства, таможенного контроля, кибербезопасности и иных видов угроз, влияющих на бизнес. Более эффективного формата мы пока еще не придумали.

Так можно обезопасить себя, уйти от рисков. А как насчет не просто сохранения позиций, но и развития?

Все давно говорят, что надо повышать эффективность, но, как и за счет чего не всегда понятно. Одни сначала обратились в сторону повального сокращения издержек и персонала. Но когда компания идет по пути отсечения всех возможных расходных составляющих, то это не развитие, а наоборот деградация. Лучше думать об увеличении выручки за счет применения цифровых инструментов внутри компании и автоматизации. Но при этом надо понимать, что цифровизация – это не панацея от всех бед. Да, вы можете попытаться достигнуть развития бренда за счет рестайлинга фирменного стиля, создания коммуникационной стратегии, пробовать внедрять технологии на базе Big data, но в итоге прийти к убытку. Прежде чем заниматься внедрением новых историй, особенно финансово емких, нужно посоветоваться с теми, кто уже прошел этап цифровизации компании и опробовал все эти новые инструменты. Другой вопрос где искать этих людей, которые будут готовы поделиться опытом. Это на самом деле большая проблема, потому что в Москве все заняты своими делами и готовы тратить время только на довольно узкий круг клиентов.

Именно поэтому вы вывозите экспертов на бизнес-сессии далеко за пределы Москвы?

Да, потому что тоже самое в Москве сделать нельзя и даже если уехать куда-нибудь в регион это все равно недостаточно далеко. Любой деловой звонок и собственник или эксперт уже готов сорваться и улететь по делам. Из Марокко, например, так быстро не уедешь. Есть еще один очень важный момент – переключение. Давно доказано, что информация лучше воспринимается если изменить обстановку. В других декорациях мозг более остро воспринимает все новое. Именно для этого мы улетаем в другую страну где есть море, солнце, пляж, хорошая погода, чтобы люди почувствовали некую расслабленность и могли бы с пользой провести для себя время. И третий момент – путешествия. Мы провели множество опросов по хобби, и путешествия стоят практически у большинства собственников в приоритете. Исходя из этих всех моментов и был придуман подобный формат.

Вы говорили про цифровизацию. Сегодня это вопрос номер один для бизнес-сообщества?

Да, и мы не зря поставили именно эту тему во главу угла следующего нашего выездного бизнес-лагеря. Каждый наш кэмп строится вокруг актуальных трендов в мире, и в первую очередь в России. Еще полгода назад все активно обсуждали повышение эффективности через отстройку ключевых функций компании. И именно об этом мы говорили на прошлой выездной сессии в Баку. Цифровизация на тот момент была чем-то из серии грандиозных возможностей, которые могут себе позволить только очень крупные компании. Сегодня это уже вполне реалистичная тема, которая становится доступной даже для среднего бизнеса. Наш форум очень прагматичен, мы не обсуждаем воздух. Сейчас уже есть конкретный опыт в этом направлении, и на кэмпе в Марокко будут присутствовать компании, которые уже внедрили новые технологии и готовы поделиться результатами. В общем-то, именно в такой прагматичности и есть весь смысл. Собственник приезжает к нам с конкретной проблемой, и благодаря мощному мозговому штурму профессионалов бизнес-консалтинга, опыту других собственников и возможности неограниченного количества консультаций с экспертами, он уезжает с уже готовым решением для развития своего бизнеса.