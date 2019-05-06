В Кремле прокомментировали возможность запретов на полеты SSJ-100

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, принятие решения о запрете полетов SSJ-100 не находится в прерогативе главы государства.

Он также сообщил, что президент постоянно получает доклады об авиакатастрофе в «Шереметьево». Песков подтвердил, что пока никаких решений по ограничению полетов пассажирских самолетов SSJ-100 не принималось, поскольку сейчас, по словам представителя Кремля, необходимо дождаться выводов следствия, которое должно подготовить заключение о причинах ЧП.

«Это не прерогатива президента - принимать решение в пользу приостановки или продолжения полетов самолетов той или иной модели или той или иной марки», - рассказал Песков.

Напомним, 5 мая в результате аварийной посадки произошло возгорания самолета SSJ-100, выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск. Через несколько минут после взлета у самолета отказала электроника и пропала связь с землей, командир воздушного судна принял решение совершать посадку с полными баками, в результате чего часть шасси разрушилась и попала в двигатель. Самолет загорелся, пассажиры, находившиеся в хвосте лайнера, не успели покинуть борт. Всего катастрофа унесла жизни 41 человека.