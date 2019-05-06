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В Германии нашли новый способ «защиты» Прибалтики от России

Москва, 06.05.2019

Берлин готовится создать новый фонд для «защиты прибалтийских стран и Польши от России». Об этом рассказал вице-канцлер и экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в интервью газете Svenska Dagbladet.

Он подчеркнул, что в мире идут серьезные изменения и миропорядок, который многих устраивал со времен второй мировой войны, был очень удобен.

«Мы могли делать собственные дела, а остальные вопросы решали США и, в некоторой степени, французы. Так вот, теперь это уже не так»,  - рассказал Габриэль.

Он напомнил и о пятой статье устава НАТО, которую поставил под сомненье президент США Дональд Трамп и которая провозглашает принцип, что нападение на одного из членов альянса можно считать нападением на весь альянс.

Политик уверен, что риторика официального Вашингтона связана со стремлением переложить ответственность с себя на Европу.

Помимо этого Габриэль призывает повысить расходы на армию, чем поддерживает призыва американского президента повысить расходы на оборону в странах НАТО до 2% ВВП.

Политик напомнил, что в прошлом году Германия потратила на военные нужды примерно 1,2% ВВП, тогда как для полной модернизации ВС Берлину необходимо тратить до 1,5% ВВ, из них более 20 миллиардов долларов следует направить в спецфонд для «защиты прибалтийских стран и Польши от России».

 

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