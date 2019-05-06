В США испытали новую лазерную установку

Самолеты ВВС США в ближайшем будущем могут оснастить лазерным вооружением, которое предназначено для перехвата ракет, передает «Warspot», ссылаясь на пресс-службу ВВС США.

Уточняется, что военные уже провели первые успешные испытания прототипа лазерной установки, которая разработалась в рамках проекта Self-Protect High Energy Laser Demonstrator (SHiELD).

В ходе эксперимента на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико установка с земли «сбила» несколько ракет.

Что касается настоящего тестирования, то по планам оно пройдет в 2021 году.

К этому времени установка должна четко перехватывать ракеты класса «земля-воздух» и «воздух-воздух» и служить надежной защитой для истребителей. Свои варианты предложили две корпорации Northrop Grumman и Lockheed Martin, чья установка в итоге будет принята к производству пока неизвестно.

Напомним, в США признали, что имеющиеся в арсенале средства защиты самолетов по средствам систем РЭБ и тепловых ловушек недостаточны и предложили разработать лазерные установки для уничтожения атакующих самолет ракет.