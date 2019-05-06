Москва ответила на требование США «убираться» из Венесуэлы

Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв госсекретаря Майка Помпео к России "убраться" из Венесуэлы.

Ранее глава Госдепа заявил, что обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в латиноамериканской стране. Он отметил, что основная цель США заключается в том, чтобы "русские, иранцы и кубинцы ушли" из Венесуэлы.

Комментируя призыв американского дипломата, Захарова напомнила о проходящих в Москве переговорах Лаврова с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой."Пока госсекретарь США Майк Помпео в угрожающей манере заявляет в интервью американскому телевидению, что "русские должны убраться" из Венесуэлы, министр иностранных дел Сергей Лавров дружелюбно приветствует своего венесуэльского коллегу в Москве", — приводит слова Захаровой в фейсбуке РИА Новости.

Во вторник оппозиция попыталась совершить в Венесуэле переворот. Хуан Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой Карлота, однако большинство военных заявили о верности легитимным властям. Мадуро поручил расследовать произошедшее, а Гуаидо признал попытку захвата власти неудачной. Оппозиционер также заявил, что готов одобрить предложение США об интервенции в страну, если такое поступит.