В Раде рассказали «печальный факт» о Зеленском

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать ни для мира в Донбассе, ни для украинской экономики, и это печальный факт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире канала "112 Украина".

"При том окружении, которое у него есть, при тех взглядах, которые он уже показывает, он ничего не может сделать ни в отношении мира, ни в отношении экономики – это печально, но это факт", – приводит слова политика РИА Новости.

Парламентарий также отметил, что Зеленский "выполнил свою историческую роль", когда победил на выборах действующего президента Петра Порошенко.

Депутат добавил, что украинцам необходимо "прагматично и головой" проголосовать на предстоящих выборах в Раду и выбрать тех, кто установит мир в стране и вернет ее в "нормальное экономическое русло".

Ранее администрация Владимира Зеленского заявила, что продолжит курс на вступление Украины в НАТО и Евросоюз. Об этом рассказала представитель штаба избранного президента Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne.

"Всю кампанию мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся", — сказал он.

В минувший вторник ЦИК Украины официально назвал Зеленского победителем выборов президента. Во втором туре его поддержали 73,22 процента избирателей, Порошенко – 24,45 процента.

Инаугурация главы государства должна пройти в течение тридцати дней после официального обнародования итогов выборов и публикации их в газете "Голос Украины". Однако точную дату должна определить Верховная рада отдельным постановлением.