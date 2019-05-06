Центробанки делают ставку на золото

Денежные регуляторы крупных мировых стран продолжают активно избавляться от долларов и гособлигаций США в своих золотовалютных запасах. И поскольку деньги хранить все же в чем-то нужно, обратить внимание они решили на единственную пока «вечную валюту» – золото. Так, пишет Bloomberg, за первые три месяца 2019 года мировые ЦБ нарастили свои запасы этого металла до максимальных объемов за последние шесть лет.

Как пишет издание со ссылкой на статистику Всемирного совета по золоту, мировые запасы золота в первом квартале текущего года выросли на 68% в годовом сопоставлении, или на 145,5 тонны. При этом именно Россия остается крупнейшим покупателем драгметалла. Как подчеркнул в своем комментарии руководитель отдела аналитики рынков во Всемирном совете по золоту Алистер Хьюитт, текущий спрос на золото также остается высоким, и мировые ЦБ продолжат закупки металла до конца года.

Также спрос на металл поддержали в первом квартале Казахстан и Турция, но они являются стабильно высокими покупателями золота. Впрочем, указали в организации, самый высокий спрос на золото демонстрируют регуляторы небогатых и проблемных стран, таких как Эквадор и Колумбия, а также Катара. Среди покупателей преобладают страны, стремящиеся уменьшить зависимость от доллара, и, как правило, это страны с более низкими объемами золотовалютных резервов, чем западноевропейские страны, подчеркнули во Всемирном совете по золоту.

«Не думаю, что можно говорить о массовой скупке золота мировыми Центральными банками, скорее это существенная активизация нескольких игроков: России, Китая и Турции, – комментирует происходящее эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Пучкарев». По его словам, Банк России в последнее время является самым активным участником рынка золота. На фоне эскалации напряженности с США ЦБ РФ в самом деле прибег к политике дедоларизации и выходу из Treasuries. Часть этих средств была размещена в китайских юанях, что снизило качество портфеля резервов ЦБ. В этой ситуации регулятор вполне резонно начал наращивать долю высококачественных активов – золота.

Высокая стоимость нефти и значительный приток средств в рамках бюджетного правила в этот период позволили Банку России стать самым крупным участником рынка драгоценного металла, добавляет эксперт. По мнению Дмитрия Пучкарева, в дальнейшем при сохранении напряженности между Россией и Штатами и высокой стоимости нефти тенденция вполне может быть продолжена. При поддержке Центральных банков Турции и Китая, а также продолжающейся скупкой золота ЦБ Казахстана цена на золото могут быть поддержаны в среднесрочной перспективе.

Тот факт, что центральные банки скупают золото, не говорит в пользу того, что так же должны поступать и частные инвесторы, добавляет аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Центральные банки — это очень и очень консервативные структуры, объясняет он, задача которых, если максимально обобщить, накапливать и сберегать ценность, а не преумножать ее. Они покупают золото, потому что оно обеспечивает стабильность макроэкономике в целом, является резервом, который можно использовать в международной торговле или даже в политических целях.

Но даже если золото упадет в цене, это не будет большой проблемой для центральных банков, особенно для развитых стран, поскольку у них есть эмиссионный механизм, который тоже в какой-то степени влияет на цену золота в нацвалюте. А ФРС, например, может управлять ценой доллара и золота с помощью процентной ставки, которая сейчас имеет тенденцию повышаться. В будущем, относительно дорогой доллар и низкая ценовая инфляция будут сдерживать цену золота. А в случае если между США и Китаем все же не будет полномасштабной ценовой войны, то вложения в золото вообще превратятся в очень долгосрочные, с горизонтом 5-10 лет. А это не то, что интересно частному инвестору.