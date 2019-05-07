Баффет в растерянности

Наличные средства холдинга Berkshire Hathaway, которым Уоррен Баффет управляет уже более полувека, во втором квартале этого года подобрались вплотную к отметке в 100 млрд долларов. Общий объем активов Berkshire Hathaway при этом в прошлом году составил 707,8 млрд долл. Пару лет назад у компании кэша было чуть более 70 млрд долларов. «Денежная куча» копится уже на протяжении нескольких лет, и в последние годы ее рост резко ускорился. На недавнем ежегодном собрании г-н Баффет признал — невложенных денег, которые не зарабатывают, становится много, и холдинг уже некоторое время не совершал приобретений.

Подобное поведение «иконы инвесторов» не может не настораживать, потому что очевидно, что Уоррен Баффет испытывает проблемы с поиском интересных инвестиционных идей. Ряд аналитиков говорит, что такая ситуация складывается из-за долгого «бычьего» рынка в США (американские фондовые рынки непрерывно растут уже 10 лет), и чем дальше — тем больше инвесторы опасаются коррекции. Косвенно на дефицит инвестидей указывают и финансовые результаты компании Баффета. За прошлый год Berkshire Hathaway заработала 21,6 млрд долларов, что стало худшим результатом за последние 10 лет. Свою роль сыграл американский продовольственный концерн Kraft Heinz, вложения в который не оправдываются. В феврале 2019 стало известно, что SEC проверяет отчетность Kraft Heinz, и пока компания правильно не пересчитает свои доходы, дивидендов от нее ждать не приходится. Вполне вероятно, что Уоррен Баффет ждет именно коррекцию на рынке, либо и вовсе смену рынка с бычьего на медвежий, так как ранее именно на проблемах у компаний или в экономике в целом «оракул из Омахи» делал выгодные инвестиции.

В портфеле Berkshire Hathaway на 31 декабря 2018 года были такие гиганты, как Apple, Bank of America, General Motors, Moody`s и Mastercard. Интересно, что долгие годы державшийся в стороне от IT Баффет недавно изменил мнение. Так, он признал ошибкой, что долгое время не вкладывался в Amazon. «Да, я долго был фанатом [Amazon], но не покупал акции. Я был идиотом», — заявил Баффетт. Сам Баффет акции, что интересно, так и не купил. Это за него сделали его управляющие Тодд Комбс или Тед Вешле. Сколько именно было куплено, станет известно позднее.