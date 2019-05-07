Эр-Рияд снижает цены на нефть для США и повышает для всех остальных

Отменяя разрешения на покупку иранской нефти для восьмерки стран и, таким образом, пытаясь обнулить нефтяной экспорт Тегерана, Дональд Трамп подстраховался и заручился обещанием Эр-Рияда и Абу-Даби компенсировать уход с рынка около миллиона баррелей иранской нефти в сутки. Повышение добычи нефти, естественно, приведет к снижению цен на нее. Нести убытки саудовцы не хотят. В Эр-Рияде решили пойти самым простым путем и подняли цены на все марки аравийской нефти и, в первую очередь, на Arab Light с 1 июня этого года для всех азиатских покупателей на 70 центов за баррель до 2,1 доллара.

Аналитики прогнозировали некоторое удорожание аравийской нефти, но не до самого высокого за последние 11 месяцев уровня. Еще выше будут летние цены для двух других основных марок нефти Aramco: Arab Medium будет продаваться азиатским клиентам по самой высокой цене с декабря 2013 года, а Arab Heavy - по самой высокой цене более чем за шесть лет. Кроме ухода иранской нефти, на руку нефтедобывающим странам и продолжающееся снижение добычи нефти в Венесуэле, а также проблемы у нефтяников на севере Африки, вызванные крайне нестабильной политической обстановкой.

Время для поднятия цен на «черное золото» Эр-Рияд выбрал идеально – в июне и июле спрос на аравийскую нефть на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) континента после отмены разрешений на покупку иранской нефти должен существенно вырасти.

Существенно подорожает этим летом аравийская нефть и для европейских покупателей. Им придется платить за «бочку» на 80 центов больше по сравнению с маем, а вот для Соединенных Штатов Эр-Рияд цены с 1 июня… снижает. Так, цена барреля Arab Light для Америки снижается примерно на 10% до 3,05 доллара.

На июньском саммите ОПЕК члены нефтедобывающего картеля наверняка будут обсуждать рост добычи нефти для того, чтобы компенсировать потерю иранской и венесуэльской нефти. По иронии судьбы, Белый дом требует от ОПЕК наращивать добычу и, таким образом, снижать цены несмотря на то, что сокращение экспорта нефти и из Ирана, и из Венесуэлы вызвано американскими санкциями против этих стран.

Объяснение Трампа и его помощников, что отмена разрешений на покупку иранской нефти не приведет к росту цен на нефть и подорожанию бензина для американских автомобилистов, не выдерживает критики. Американский президент похвалился тем, что уговорил по телефону саудовцев и ОАЭ больше качать нефти, чтобы показать американским избирателям, какой он великий и как радеет за их благополучие. Однако в действительности, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, хорошо знакомые с «нефтяной» политикой Эр-Рияда, избыток аравийской нефти саудиты вовсе не собираются отправлять на внешние рынки. Они намерены использовать его внутри королевства. Что же касается НПЗ, то им в случае нехватки сырья придется забирать его из приготовленных для таких случаев запасов.

Понять Эр-Рияд несложно: саудиты не хотят лишний раз ссориться с Белым домом, но еще меньше они хотят резкого повышения добычи черного золота, на чем настаивает Вашингтон, что приведет к резкому падению цен на него.