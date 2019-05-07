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В Европе сделали жесткое предупреждение США по Венесуэле

Москва, 07.05.2019

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в ходе заседания международной контактной группы по Венесуэле  заявил, что в Европе опасаются военного вмешательства США в эту латиноамериканскую страну.

Европа опасается военных действий и настаивает на политическом урегулировании конфликта, сообщила дипломат. Она подчеркнула, что найти возможности для политического урегулирования в Венесуэле – долг политического сообщества.

«Нельзя допустить военных столкновений и эскалации насилия», - подчеркнула Могерини, которая уверена, что на сегодня главным вопросом является возможность «сберечь пространство для того, чтобы возник политический процесс».

Напомним, в последние месяцы в Венесуэле происходит политический кризис. Оппозиционные силы во главе с председателем парламента Хуаном Гуайдо при поддержке США пытались организовать государственный переворот в Венесуэле, однако, позже признали собственное поражение. Команда Гуайдо обратилась за помощью к США с просьбой вмешаться в конфликт с применением военной силы. Госсекретарь Майк Помпео сообщил позже, что не исключает подобной возможности, однако, отмечал, что в первую очередь ставку будут делать на политическое урегулирование.

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