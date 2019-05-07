Госсекретарь США Помпео поделился впечатлением от общения с Лавровым

По заявлению американского госсекретаря Майка Помпео, он провел «хороший разговор» с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, но надеется на еще больший переговорный прогресс, сообщает агентство Рейтер.

«Это был хороший разговор. Мы затронули широкий круг вопросов», - поделился Помпео с журналистами в перерывах совещания Арктического совета. В то же время Помпео не отрицает, что у него с Лавровым «разные интересы», но при этом есть желание достигнуть договоренностей, которые бы устраивали всех.

«Было желание попытаться найти пути, благодаря которым мы могли бы добиться реального прогресса в тех вопросах, где наши интересы совпадают», - продолжил политик. Он добавил, что не важно насколько велики общие интересы двух стран, главное, чтобы они в принципе были.

Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров провел накануне, 6 мая, в Рованиеми, (Финляндия), переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, назвав эту беседу конструктивной.