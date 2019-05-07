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ИТ-бизнес: как сделать мир чуточку счастливее

Москва, 07.05.2019
39-й выпуск «Пилим по России» при поддержке журнала «Эксперт»

В Йошкар-Оле мы нашли IT-бизнес, который занимается программным обеспечением для отелей, санаториев, хостелов и гостиниц: автоматизирует процессы, налаживает онлайн-продажи. Это IT-компания Travelline с годовым оборотом около 600 млн рублей, рентабельностью 20% и штатом 300 человек. Travelline — один из первых разработчиков систем онлайн-бронирования. Основал ее инженер-программист Александр Галочкин в 2008 году.

Года через два после окончания Политехнического института перед Александром и его друзьями встал вопрос, в каком направлении двигаться дальше: уехать в Америку, перебраться в Москву или остаться в родной Йошкар-Оле и сделать что-то крутое. К 2004 году ребята раскрутились, занимались аутсорсингом — искали заказы по всему миру и выполняли их. Они выиграли тендер на 200 евро от шотландской компании — требовалось починить систему онлайн-бронирования. Опыта работы с подобными системами у команды не было, однако они выиграли тендер в пятницу вечером, а в понедельник утром клиент уже получил готовый заказ и остался доволен.

В 2008 году Александр с товарищем решили разделиться. Он начал целенаправленно заниматься разработкой системы онлайн-бронирования для отелей, и 21 июля 2008 года появилась компания Travelline. В 2009-м Александр съездил в Москву на выставку «Интурмаркет», где начал заводить знакомства с отельерами, а летом поехал в Казань. Параллельно работал на аутсорсинге с Италией, Шотландией и другими европейскими странами. Осенью Александр опять приехал в Москву, чтобы обсудить сотрудничество с гостиницей «Космос» и «Президент-отелем». Они стали первыми клиентами Travelline и продолжают сотрудничать с компанией и по сей день. Отелям выгодно пользоваться услугами IT-компании по нескольким причинам:

1. Обеспечение присутствия в интернете.

2. Онлайн-бронирование.

3. Удаленная оплата для гарантированного заезда.

4. Сервисное сопровождение клиента на этапе бронирования.

Предложение о сотрудничестве от Александра Галочкина: его компания готова давать экспертную оценку начинающим отельерам, поможет советом, проанализирует, что не так с бизнесом и в каком направлении стоит двигаться дальше. Если идея кажется перспективной, Travelline поделится своими материалами, предоставит программное обеспечение, выведет на точку безубыточности. Александр также готов рассматривать стартапы из других областей и на ранних стадиях поддерживать их финансово, давать экспертную оценку и делиться ресурсами. Помимо этого Travelline ищет партнеров из других стран для продвижения своего продукта. Потенциальный партнер оформляет себя как юридическое лицо, и компания предоставляет ему продуктовую линейку, локализуя ее под особенности той или иной страны.

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