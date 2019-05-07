Вход/Регистрация Подписка

На Украине подсчитали ущерб от разрыва торговли с Россией

Москва, 07.05.2019

Из-за разрыва торговых связей с Россией Украина понесла убытки, которые в 13 раз превышают потери Москвы от торгового противостояния с Киевом, рассказал директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в эфире онлайн-студии «CapitalTV».

Он рассказал также, что по сравнению с 2013 годом, объем торговли с Россией сократился с три раза.

«Экспорт наш упал больше чем в четыре раза, импорт из России упал чуть меньше чем в три раза», - сообщил Саливон.

Он уточнил, что расчет не включает потери от закупки российского газа в Словакии и других странах Евросоюза.

Директор сообщил, что в совокупности  и украинский экспорт в Россию, и импорт из России «упали примерно на 11,5 миллиарда долларов».

«Только 11,5 миллиарда долларов для России - это меньше 0,8% ВВП, а для Украины – это 10% ВВП. То есть разница потерь – 13 раз», – продолжил Саливон.

Напомним, после государственного переворота на Украине в 2014 году и последовавшего вслед за этим воссоединением Крыма с РФ отношения между Россией и Украиной резко ухудшились.

ЕС ввел санкции против России, которые поддержала и Украина. Москва в свою очередь ввела эмбарго на ряд товаров Евросоюза и Украины.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК выплатит 260 млн долларов дивидендов за первый квартал

    Высокие показатели по прибыльности позволили флагману отечественной металлургии рекомендовать к выплате акционерам 100% свободного денежного потока

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. «Северный поток-2»: противники проекта добились своей основной цели
      В Австрии выразили поддержку «Северному потоку–2», указав на его важность в энергетической безопасности страны. Однако противникам проекта удалось добиться своей основной цели
    2. В Раде рассказали «печальный факт» о Зеленском
      В Раде рассказали «печальный факт» о Зеленском
    3. Курс доллара: рубль посыпался на «тонких» торгах
      Курс доллара: рубль посыпался на «тонких» торгах
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама