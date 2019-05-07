На Украине подсчитали ущерб от разрыва торговли с Россией

Из-за разрыва торговых связей с Россией Украина понесла убытки, которые в 13 раз превышают потери Москвы от торгового противостояния с Киевом, рассказал директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в эфире онлайн-студии «CapitalTV».

Он рассказал также, что по сравнению с 2013 годом, объем торговли с Россией сократился с три раза.

«Экспорт наш упал больше чем в четыре раза, импорт из России упал чуть меньше чем в три раза», - сообщил Саливон.

Он уточнил, что расчет не включает потери от закупки российского газа в Словакии и других странах Евросоюза.

Директор сообщил, что в совокупности и украинский экспорт в Россию, и импорт из России «упали примерно на 11,5 миллиарда долларов».

«Только 11,5 миллиарда долларов для России - это меньше 0,8% ВВП, а для Украины – это 10% ВВП. То есть разница потерь – 13 раз», – продолжил Саливон.

Напомним, после государственного переворота на Украине в 2014 году и последовавшего вслед за этим воссоединением Крыма с РФ отношения между Россией и Украиной резко ухудшились.

ЕС ввел санкции против России, которые поддержала и Украина. Москва в свою очередь ввела эмбарго на ряд товаров Евросоюза и Украины.