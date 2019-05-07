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Цена на нефть штурмует отметку в 70$

Москва, 07.05.2019

Цены на нефть эталонных марок показывают тенденцию к превышению отметки в 70$ в ходе сегодняшних торгов.

«Интерфакс» сообщает, что на 8:11 по московскому времени июльские фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на $0,05, достигнув показателя $71,29 за баррель. Июньские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI —подросли на $0,17 до $62,42 за баррель, сообщает

Влияние на рынок оказало заявление президента США Дональда Трампа о намерениях повысить таможенные пошлины на продукцию из КНР уже на текущей неделе, сообщает риск-менеджер ИК «Алго Капитал» Виталий Манжос.

 Он уточняет, что «6 мая мировые рынки оказались взбудоражены заявлением о планах повышения импортных».

Однако Манжос уверен, что к утру 7 мая«рыночные страсти по указанному поводу вскоре улеглись» благодаря информации о намерении Пекина продолжить переговоры на этот счет с Вашингтоном.

«На этом фоне фьючерсы на нефть сорта Brent развернулись вверх», — говорится в обзоре эксперта.

Ранее инвестбанком США Goldman Sachs в сторону повышения была скорректирован   цена на нефть марки Brent. Согласно прогнозу банка в апреле—июне  сырье будет оставаться в цене на уровне $72,5 за баррель. Ранее ожидалось, что нефть будет стоить в этот период $65 за баррель.

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