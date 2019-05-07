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Названа главная версия автокатастрофы самолета Sukhoi Superjet 100

Москва, 07.05.2019

Ошибка пилотов стала главной версией следствия в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100, произошедшей 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники близкие к расследованию.

В частности они отмечают, что самолет из-за неизрасходованного топлива садился с максимальной массой, которая при отключенной автоматике создавала дополнительные сложности приземления. Летчики при этом превысили путевую и вертикальную скорость снижения Superjet, что привело в жесткому касанию шасси посадочной полосы. Из-за всех этих факторов лайнер совершил так называемые «отскоки», шасси были разрушены и пробили топливные баки, что привело к возгоранию самолета.

С источником в СК России, что катастрофа произошла из-за ряда ошибок летного экипажа, согласны и эксперты отрасли, которых опросил «Коммерсантъ».

Главной ошибкой, по мнению аналитиков, было решение лететь через грозовой фронт, далее последовала не менее грубая ошибка, - поспешное приземление без выработки топлива.

В ходе самой посадки пилоты показали слабую подготовку и не смогли правильно подготовить самолет к посадке в ручном режиме, что привело к «жесткому» приземлению, сообщили эксперты изданию.

Ранее о подозрении в отношении пилотов в ряде ошибок при посадке лайнера заявляла и представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» 5 мая совершил экстренную посадку в аэропорту «Шереметьево» после 28 минут полета. В ходе «жесткой» посадки у самолета разрушились стойки шасси, что привело к возгоранию топливных баков. Трагедия унесла жизни 41 человека.

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