Первый Турецко-русский фестиваль классической музыки пройдет в Античном амфитеатре Сиде в Анталье

Вместе с ним российское искусство представят Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», солистка Большого театра Анна Аглатова, а также яркие молодые музыканты Сергей Журавель (флейта) и Никита Власов (аккордеон). Хедлайнер фестиваля со стороны Турции – один из самых ярких представителей турецкой музыкальной культуры – всемирно известный пианист-виртуоз и композитор Фазыл Сай.

Три вечера шедевры классической музыки будут звучать в потрясающей атмосфере 2000-летнего Античного театра Сиде. Камерный оркестр «Виртуозы Москвы» станет основным участником фестивальной программы, а его художественный руководитель Владимир Спиваков предстанет в двух амплуа: как дирижер и солист.

Цель фестиваля – укрепление дружеских отношений между Россией и Турцией. Поэтому символично, что концерт-открытие 7 мая «Виртуозы Москвы» начнут музыкой композиторов двух стран: прозвучат сочинения Дмитрия Шостаковича и классика турецкой композиторской школы ХХ века Невита Кодаллы. В тот же вечер сопрано Анна Аглатова, обладательница фантастического голоса и яркого темперамента, исполнит популярные арии Россини, Ардити, Легара, Пуленка и Делиба, а Фазыл Сай – Концерт №12 для фортепиано с оркестром Моцарта.

Программа 9 мая посвящена инструментальной музыке трех эпох: барокко, классицизма и романтизма. Концерты Антонио Вивальди всегда занимали в репертуаре «Виртуозов Москвы» важное место, не стал исключением и фестиваль. Владимир Спиваков выступит в этот вечер как дирижер и солист, в его интерпретации прозвучит Концерт для скрипки с оркестром ми минор (RV 279). А знаменитый флейтовый концерт «Ночь» (RV 439) итальянского гения исполнит один из самых успешных российских флейтистов, первая флейта Национального филармонического оркестра России Сергей Журавель. Завершат вечер «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова изысканными жемчужинами камерно-симфонической музыки: Симфонией ре минор Луиджи Боккерини и «Серенадой» для струнных Петра Ильича Чайковского.

Завершится фестиваль 11 мая концертом «Пьяццолла–гала». Давнее сотрудничество связывает маэстро Спивакова и «Виртуозов Москвы» с блистательным аккордеонистом Никитой Власовым, великолепным музыкантом нового поколения, лауреатом более 30 международных конкурсов. Вместе они исполнят любимые во всем мире танго Астора Пьяццоллы. В программу концерта также вошли его знаменитый цикл «Времена года в Буэнос-Айресе» и сюита «История танго», солировать в которых будут 8 скрипачей оркестра.

«Все три концерта Турецко-русского фестиваля пройдут в античном театре Сиде, впечатляющим своими масштабами и многовековой историей. Восстановление Сиде проходит при поддержке семьи Барут – владельцев группы отелей Barut Hotels – точно по древним описаниям. Сегодня сцена античного театра в Сиде – одна из самых атмосферных мировых площадок с идеальной акустикой», – рассказали организаторы фестиваля, добавив, что группа отелей Barut Hotels также выступает меценатом серии культурных и социальных проектов, поддерживает исполнительское искусство, спорт, проекты в области истории и защиты окружающей среды.

Турецко-русский фестиваль классической музыки станет первым мероприятием в программе перекрестного Года культуры и туризма на территории Турции. Ожидается, что фестиваль посетит более 6000 зрителей.

Выдающийся скрипач и дирижер Владимир Спиваков ярко реализовал свой многогранный талант в музыкальном искусстве и многих сферах общественной жизни. В 1979 г. группой с музыкантов-единомышленников он создал камерный оркестр «Виртуозы Москвы», став его бессменным художественным руководителем, дирижером и солистом. В 2003 г. стал художественным руководителем и главным дирижером созданного им Национального филармонического оркестра России и президентом Московского международного Дома музыки. С 2011 г. – член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ. Много лет маэстро Спиваков занимается благотворительной деятельностью, в 1994 г. создал Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова.

В 2006 г. за «выдающийся вклад музыканта в мировое искусство, его деятельность во имя мира и развитие диалога между культурами» В. Спиваков признан Артистом мира ЮНЕСКО, в 2009 г. награжден золотой медалью Моцарта ЮНЕСКО. Он является Послом культуры Всемирного экономического форума в Давосе. В 1989 г. В. Спиваков возглавил Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре (Франция), с 2001 г. проводит в Москве фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…». С 1997 г. играет на инструменте работы А. Страдивари.

Владимир Спиваков – народный артист СССР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1989), кавалер ордена Дружбы народов (1993), ордена «За заслуги перед Отечеством» III, II и IV степени (1999/2009/2014), обладатель множества почетных званий и международных наград, в числе которых две высшие награды Франции – орден Искусств и Литературы (офицер) и орден Почетного Легиона (кавалер – 2000, офицер – 2010). В 2012 г. Владимиру Спивакову присуждена Государственная премия России за «выдающиеся заслуги в области гуманитарной деятельности».

Анна Аглатова — ведущая солистка Большого театра, одна из самых востребованных в мире российских певиц, лауреат премии «Триумф» за достижения в сфере искусств. Анна Аглатова исполняет ведущие партии практически во всех оперных спектаклях репертуара Большого театра. Она выступает на самых знаменитых концертных площадках мира: зал Плейель (Париж), Музикферайн (Вена), Мегарон (Афины), Центр искусств (Сеул), Линкольн-центр (Нью-Йорк), Национальный дворец культуры (София). Ее дебют на сцене Венской государственной оперы («Дон Паскуале») был отмечен и восторженно принят публикой и критикой. Анна — желанный гость престижных музыкальных фестивалей в Кольмаре (Франция), Вербье (Швейцария) и многих других. Она постоянно сотрудничает с выдающимися музыкантами, дирижерами и режиссерами, среди которых В. Спиваков, В. Федосеев, Т. Курентзис, Дж. Гаспарян, Г. Вик, В. Фокин, П.-Л. Пицци, Э. Маццола и другими. В 2014 г. была удостоена Государственной Премии Президента России за вклад в развитие культуры.

Фазыл Сай — всемирно известный пианист и композитор. Учился в Анкаре, Дюссельдорфе и Берлине. Дискография пианиста отражает его богатый репертуар: от Баха до Стравинского, от Моцарта до Равеля. Удостоен множества премий, как исполнитель и композитор 4 раза получил награду ECHO, многократно становился обладателем престижных премий Diapasond’Or и Choc de Classic. Произведения Сая соединяют академическую традицию с элементами джаза и турецкой народной музыки, они звучат во всем мире; среди самых значимых опусов – оратория «Назым», «Стамбульская симфония», Скрипичный концерт «1001 ночь в гареме», Фортепианные концерты «Шелковый путь» и «Молчание Анатолии» и др. Сай выступает с крупнейшими дирижерами и коллективами, среди его партнеров по сцене – Ю. Башметом, М. Венгеров, П. Копачинская. Он –частый гость престижных фестивалей, таких как Зальцбургский фестиваль, Фестиваль в Вербье, Международный фестиваль в Рурской области, его серии концертных программ проходят в Эльбской филармонии (Гамбург), Театре Елисейских полей (Париж), берлинском Концертхаусе.

Сергей Журавель — яркий молодой музыкант, выпускник Московской консерватории. Лауреат целого ряда международных конкурсов, удостоен премии Фонда им. И. С. Козловского и Премии им. Б. А. Чайковского. С 2015 г. — солист Национального филармонического оркестра России под управлением В. Спивакова. Участник различных фестивалей, среди которых «Московская осень», Московский Пасхальный фестиваль, «Времена года», фестиваль И. С. Баха «BWV–2015», фестиваль им. П. И. Чайковского в Клину, «Моцарт-марафон», Московский международный органный фестиваль и другие. Активную концертную деятельность в России и за рубежом совмещает с педагогической, преподает класс флейты в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. С 2016 г. — артист фирмы Wm. S. Haynes Сo. Flute.

Никита Власов — один из самых востребованных аккордеонистов России, лауреат премии Президента России, премии «Триумф» и более 30 международных конкурсов. Выступал на встрече Президента РФ Владимира Путина и королевы Нидерландов Беатрикс в присутствии лидеров пятнадцати государств. Неоднократно участвовал в концертах Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. В качестве солиста принял участие во многих концертах и гастрольных турах с оркестром «Виртуозы Москвы», в том числе в России и США. Успешно выступает на престижных российских и европейских площадках: Гербовый зал Московского Кремля, Большой зал Московской консерватории, Московский международный Дом музыки, Концертный зал им. П. И. Чайковского, Большой зал Санкт-Петербургской филармонии, Концертный зал Дзинтари (Юрмала), «Liela Gilde» (Рига), Royal Festival Hall (Лондон), зал Публичной библиотеки (Нью-Йорк).

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» создан в 1979 г. выдающимся скрипачом-виртуозом Владимиром Спиваковым совместно с его друзьями и творческими единомышленниками – лучшими музыкантами российской столицы. Это звездный ансамбль, где на первом месте не только профессионализм и мастерство, но и высокая этика человеческих отношений. Гастроли «Виртуозов Москвы» проходят по всему миру, они выступают не только в лучших залах мира (Консертгебау в Амстердаме, Музикферайн в Вене, Альберт-холл в Лондоне, Плейель и Театр Елисейских полей в Париже, Карнеги-холл в Нью-Йорке, Сантори-холл в Токио и др.), но и в концертных залах небольших городов. В разные годы с оркестром выступали такие выдающиеся музыканты, как М. Ростропович, Е. Образцова, И. Менухин, Дж. Норман, Ю. Башмет, М. Венгеров, Е. Кисин, М. Майский, Д. Мацуев, Ш. Минц, М. Плетнёв, М. Легран, П. Цукерман. «Виртуозы Москвы» – единственный российский оркестр, имеющий записи под знаменитыми лейблами BMG Classics и RCA Red Seal. Дискография отражает обширный репертуар оркестра: от барокко до произведений классического репертуара до музыки Д. Шостаковича, К. Пендерецкого, А. Шнитке, А. Пярта, Р. Щедрина, Э. Денисова, С. Губайдулиной, Г. Канчели и др. В каждом выступлении «Виртуозам Москвы» удаётся главное: эмоционально взволновать и интеллектуально увлечь любого, пусть даже неподготовленного человека, подарить ему радость общения с музыкальными шедеврами, разбудить в нём желание ещё раз прийти на концерт.

О перекрестном годе культуры и туризма Россия-Турция:

Перекрестный год культуры и туризма стартовал 8 апреля 2019 года. Церемония открытия с участием министра культуры РФ Владимира Мединского и министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя прошла в Москве на исторической сцене Большого театра перед показом оперы «Троя». В Россию для показа спектакля, жанр которого обозначен как «эпическая опера», прибыли более 300 человек, включая артистов и технический персонал.

Перекрестный год культуры и туризма продлится до декабря. В его программе запланированы многочисленные мероприятия как в России, так и в Турции: фестивали, концерты, театральные постановки, выставки, цирковые представления. Завершится год культуры и туризма в Стамбуле выставкой экспонатов из собрания Третьяковской галереи.

Билеты

Билеты на Турецко-русский фестиваль классической музыки, который будет проведен в Античном театре Сиде 7, 9, 11 мая 2019 г., можно приобрести как в Турции, так и за ее пределами – на сайте Biletix.