Госсекретарь США неожиданно отменил встречу с Меркель

Во вторник госсекретарь США Майкл Помпео неожиданно отменил визит в Берлин, сославшись на «насущные проблемы», которые вынудили его отказаться от переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и министром иностранных дел Хайко Маасом, сообщает Bloomberg.

"К сожалению, мы должны перенести берлинские встречи из-за насущных вопросов. Мы ожидаем назначения новых сроков проведения этого важного комплекса заседаний. Секретарь с нетерпением ожидает скорого приезда в Берлин",- сообщили в посольстве США в Берлине.

Офис Меркель выступил с кратким заявлением о том, что совместное выступление было отменено «из-за отмены визита американской стороной».

Глава Госдепа должен был посетить Германию в рамках тура, который начался в Финляндии в понедельник , где он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Помпео должен был также побывать в Великобритании и Гренландии.

Bloomberg отмечает напряженные отношения между Вашингтоном и Берлином, указывая на ряд противоречий, включая вопрос о "Северном потоке-2".

Депутат Христианско-демократического союза Юрген Хардт, прокомментировал заявление США об отмене визита отметив, что решение Помпео не стоит расценивать как оскорбление.

Сегодня же стало известно, что Майк Помпео встретится с главой МИД РФ Сергем Лавровым в Сочи 14 мая и не исключено, что в этот же день глава Госдепа встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.