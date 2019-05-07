В России появился сервис поиска самых доходных вакансий

Портал Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) "Работа в России" представил новую функцию поиска вакансий: теперь его пользователи могут ознакомиться с наиболее привлекательными вакансиями в своем регионе в части заработной платы и востребованности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.

"Топ-5 таких предложений формируется на основании данных, которые представлены на "Работе в России", и обновляется ежедневно в режиме онлайн. Пользователь может самостоятельно выбрать необходимый ему регион и, кликнув на заинтересовавшую его вакансию, перейти на страницу выбранного предложения и отправить свой отклик", - пояснили в Роструде.

В частности, по состоянию на 7 мая по Москве в топ самых привлекательных предложений работодателя по зарплате являются вакансии генерального директора (400 тысяч рублей), директора представительства (более 361 тысячи рублей), пилота (350 тысяч) и командира воздушного судна (более 331 тысячи); в Санкт-Петербурге - руководителя отдела продаж интернет-агентства недвижимости (250 тысяч), оператора специальных устройств земснарядов (220 тысяч), производителя работ (прораба) в строительстве (200 тысяч), машиниста бульдозера (200 тысяч) и агента по недвижимости (200 тысяч).

"Помимо наиболее высокооплачиваемых вакансий теперь также можно ознакомиться и с наиболее востребованными специальностями в каждом конкретном регионе. Выборка осуществляется на основании данных "Работы в России" по числу актуальных предложений трудоустройства в той или иной сфере деятельности", - добавили в Роструде.

Что касается Москвы, в топ самых востребованных предложений работодателей по рабочим местам вошли должности водителя автомобиля (более 2,9 тысячи предложений), продавца продовольственных товаров (более 2,1 тысячи), кассира торгового зала (более 2 тысяч), полицейского (более 1,8 тысячи) и уборщика производственных и служебных помещений (более 1,8 тысячи); в Санкт-Петербурге в число востребованных предложений попал водитель автомобиля (более 1,7 тысячи предложений), а также швея (1,65 тысячи), подсобный рабочий (более 1,2 тысячи), монтажник и шеф-повар (более 1,1 тысячи).

Портал "Работа в России" (trudvsem.ru) является крупнейшей государственной базой вакансий. На портале собраны актуальные предложения трудоустройства работодателей и резюме соискателей из всех регионов страны. Широкий функционал "Работы в России" позволяет помимо подбора подходящей вакансии получить информацию о стоимости съемного жилья около предполагаемого места работы, наличия и удаленности поликлиник, больниц, детских садов, школ и других объектов инфраструктуры. В настоящее время на портале представлено порядка 1,4 миллиона вакансий, в том числе более 80 тысяч, подходящих инвалидам.